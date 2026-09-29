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Kupuje li si Infantino podršku za novi mandat? Sprema se dati silne milijune nekim savezima

Piše HINA,
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Kupuje li si Infantino podršku za novi mandat? Sprema se dati silne milijune nekim savezima
Foto: Kacper Pempel
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Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin i Victor Montagliani iz CONCACAF-a nedavno su uputili pismo Fifi tražeći isplate

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Predsjednik Fife Gianni Infantino spreman je razgovarati o tome da krovna organizacija isplati milijune dolara nacionalnim savezima članicama. Iznos sredstava koja će se dodijeliti pojedinim državama bit će na dnevnom redu sastanka Vijeća Fife 15. listopada, stoji u pismu koje je Infantino uputio čelnicima šest konfederacija, a o čemu su u ponedjeljak izvijestili The Athletic i ESPN.

- Neću unaprijed određivati ​​iznos - napisao je Infantino, kako prenosi The Athletic. - Podržat ću najveći mogući iznos dodatnih sredstava koji se može odgovorno dodijeliti putem propisanih upravljačkih procesa Fife, uz pravednu primjenu te transparentne i provjerljive mehanizme. Ambicija je dobrodošla. Financijski pokazatelji, upravljanje i provedba sada moraju poduprijeti tu ambiciju.

Jedna brojka može poslužiti kao početak rasprave, ali ne može definirati cjelokupnu globalnu politiku. Stoga sam naložio glavnom tajniku da objedini sve prijedloge u jedinstvenu, cjelovitu procjenu koju će razmotriti Vijeće Fifee - dodao je.

FILE PHOTO: FIFA President Gianni Infantino arrives at the stadium before a FIFA Under-20 Women's World Cup match
Foto: Kacper Pempel

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin i Victor Montagliani iz CONCACAF-a nedavno su uputili pismo Fifi tražeći isplate poput one koju je Infantino spomenuo u ponedjeljak. Sličan zahtjev uputio je i šeik Salman bin Ibrahim Al Khalifa, čelnik Azijske nogometne konfederacije (AFC), kako prenosi The Athletic.

Do ovih financijskih rasprava došlo je nakon što su Uefa, CONCACAF i AFC zatražili Infantinovu ostavku zbog njegova plana o prodaji približno 20 posto udjela u predloženom novom subjektu, FIFA Forward Enterprise (FFE), koji bi se bavio komercijalnim i operativnim aspektima Svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Među ulagačima u FFE trebao se naći i Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta predsjednika Donalda Trumpa. Trump je blizak Infantinov saveznik.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez

Infantino je naknadno odustao od plana uključivanja privatnog kapitala, no odbio je podnijeti ostavku te se u ožujku namjerava kandidirati za novi mandat. Iako je preostalo još sedam tjedana u kojima kandidati mogu objaviti namjeru da se suprotstave Infantinu, zasad se nitko nije javio kao izazivač. Da je Infantinov plan s FFE-om proveden, svaka bi država članica dobila najmanje 20 milijuna dolara. Prema navodima ESPN-a, u pismu Uefe i CONCACAF-a traži se da svaki nacionalni savez dobije najmanje 10 milijuna dolara iz Fifinih pričuva.

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