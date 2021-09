U srijedu se u medijima pojavila navodna audiosnimka na kojoj je Ivan Bebek, glavni sudac utakmice Hajduk - Lokomotiva (1-0) na kojoj komentira mogući penal na Marku Livaji te govori, između ostalog, kako bi "najbolje bilo da krenemo utakmicu s 2-0 na Poljudu kako navijački puk Hajduka ne bi mijaukao".

POSLUŠAJTE SNIMKU:

HNS se nakon naših upita oglasio priopćenjem:

Hrvatski nogometni savez izdaje sljedeće priopćenje za javnost povodom medijskih objava o sucu Ivanu Bebeku.

Nakon objavljene audio snimke suca Ivana Bebeka, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, odmah je zatražio pokretanje disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka, kao i hitno očitovanje o ovoj snimci od strane Ivana Bebeka te predsjednika Komisije nogometnih sudaca Brune Marića.

Hrvatski nogometni savez pravodobno će obavijestiti javnost o ishodu disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka.

Što je na snimci?

- Ta situacija... Kažem ti, Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu - rekao je muškarac na snimci za kojeg sumnjaju da je Ivan Bebek.

- To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - dodao je.

- A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2-0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

- Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren.

Osim toga, novinara jednog portala grubo vrijeđa nazivajući ga "štenetom koji je bio oslobođen tjelesnog" i "smećem". Zbog solidarnosti s kolegom, taj smo dio izbacili iz snimke.