Kustić: Marić se povukao zbog prijetnji. Ja sam za to da objave sve sporne snimke iz VAR sobe!

Nakon što je Hajduk u utorak zatražio očitovanje predsjednika HNS-a Marijana Kustića oko curenja snimki komunikacije sudaca na terenu i u VAR sobi s utakmica HNL-a, a on odgovorio kako je zatražio očitovanje sudačke komisije i najavio prijavu nadležnim tijelima nije bilo reakcije vrha Hrvatskog nogometnog saveza na veliku sudačku aferu. Kustić je o tome govorio u Dnevniku Nove TV u četvrtak nekoliko sati nakon što je prihvatio ostavku šefa sudačke komisije Brune Marića zbog osobnih razloga.

Kako je došlo do smjene Brune Marića? Vi ga niste smijenili?

- Bruno je imao sa mnom sastanak, razgovarali smo dosta dugo o svemu što je izašlo proteklih dana. Nakon stvari koje mi je rekao i zbog osobnih razloga koje ima, naravno da je tu i prijetnja prema njemu i obitelji, shvatio sam sve to, podržao ostavku i dao na izvršni odbor koji je to usvojio. To su razlozi koje je on naveo. Treba li otići ili ne, to neka ostane između nas. Rekao sam sve.

Kako komentirate objavu snimki sudačke komunikacije?

- Žalosti me da je na ovaj način to izašlo van. Da ne bi mislili ljudi da se ne znam što skriva. Ja sam za to da se to pusti ako je potrebno, ako je sporno na nekoj utakmici. Nekad je nezgodno slušati neke riječi, i meni je ovo bilo prvi put. Što se mene tiče, neka slobodno puštaju ako misle da je bilo spora u nekim odlukama. Je li se protokol uključio pravilno ili nepravilno, mislim da je bitno da je odluka na kraju pravična.

'Odnosi s Hajdukom su u redu'

Dakle, dopustili biste objavu snimki?

- Zašto ne? Ako se može to napraviti, a ne vjerujem da ne može. Ako su na presici pustili snimku, ali da se pusti prava snimka, da pokazali je li nešto bilo ispravno ili ne.

Kako komentirate kaotičnu komunikaciju u VAR sobi?

- Tu se treba razgovarati, to je u komunikaciji samih sudaca. Očito kad dođe do nekih situacija, više ih je u VAR sobi, traženje ove ili one kamere, traže što prije konačnu odluku da jave glavnom sucu, očito onda dođe do takve situacije.

Jeste li se čuli s predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem?

- Telefonski se nismo čuli, dobili smo dopis na koji smo dogovorili. Odgovorio bih i svakom drugom klubu koji mi se javi.

Kakva je vaša komunikacija?

- Svaki klub ima svoju ambiciju i želju da bude prvi, to je normalno. Odnosi su u redu, nemam što posebno naglasiti.

'Suđenje je sad bolje nego prije'

Djeluje li vam sad odluka o imenovanju Marića kao pogreška?

- Ne bih rekao, otkad smo ga imenovali dao je velik trud sudačkoj komisiji, dao je puno. Zahvalio sam mu u radu, velik je iskorak napravljen u suđenju i sudačkoj komisiji, puno mladih sudaca, definitivno moramo priznati da je suđenje puno bolje nego što je bilo prije.

Imate li ime njegova nasljednika?

- Ne moramo žuriti, želimo izabrati najbolje moguće rješenje. Bit će to vrlo brzo.

Je li ovo udar na vas kao predsjednika?

- Ne, nikakav udar, ne mislim da je to. Gledam kao predsjednik saveza raditi posao najbolje što mogu, rezultati to i pokazuju, i kad su u pitanju natjecateljski i neki drugi.

'Radit ćemo na nabavci dodatnih kamera'

Treba li Hajduk reagirati kad njegovi navijači izlaze iz okvira?

- To je obveza, apsolutno.

Može li savez nabaviti dodatne kamere kako bi ubrzao odluku oko spornih situacija, je li to rješenje?

- Slažem se, razgovarali smo o tome zadnjih 20-ak dana, radit ćemo na tome da se uvede još kamera i da budu odluke što brže i točnije.

Hoće li u nastavku prvenstva suditi strani suci?

- Ako bude potrebno, zašto ne? Sudili su i dosad.

Hoće li Marićev nasljednik biti poznat u idućim danima?

- Nećemo za dan, dva, tri. Nećemo žuriti. Suce delegira gospodin Novak, a ne Komisija. Želimo naći najkvalitetnije moguće rješenje. Ako Novak naglasi da bi trebali biti delegirani strani suci, nema problema.

Od utorka do četvrtka objavljene su snimke koje je netko neovlašteno preuzeo i distribuirao u javnost, a Marić se našao pod žestokom paljbom zbog pojašnjavanja pojedinih spornih situacija. Nakon prozivki iz Hajduka i prijetnji Torcide, odlučio je presjeći i povući se.