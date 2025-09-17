Ljubo Pavasović Visković prije mjesec dana je krenuo u 'otvoreni rat' sa Šprajcerom i Svetinom, prvi je danas razriješen s dvije pozicije u HNS-u, dok Svetinu očekjuje velika borba na mjestu predsjednika ZNS-a
Kustić mijenja najslabije karike: Za ljude kontroverzne prošlosti više neće biti mjesta u HNS-u...
U Hrvatskom nogometnom savezu već se mjesecima postupno događaju velike promjene. Krovnu kuću hrvatskog nogometa prvo je napustio Bruno Marić, pa su razriješili kompletnu Sudačku komisiju, a sad je, kako doznaju 24sata, s mjesta zamjenika glavnog tajnika HNS-a i voditelja natjecanja dužnosti, razriješen Neven Šprajcer, jedan od najbližih suradnika Marijana Kustića.
