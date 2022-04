Kustić o reprezentaciji, novom stadionu, HNL-u i Modriću: Luka je naš najveći igrač u povijesti

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić bio je gost radijske emisije Intervju tjedna Media servisa. Tema, po običaju u nogometu, puno. Reprezentacija i SP u Kataru, HNL, stadion...

Ali, prvo SP i ždrijeb.

- Moglo je biti malo lakše, ali je moglo biti i puno teže. Možemo biti zadovoljni skupinom, ono što je jako bitno, jest da se mi pripremimo da budemo pravi. Ako budemo pravi, onda se ne trebamo bojati, ali respektiramo svakog. Španjolska ili Njemačka u osmini finala? Ne bih išao tako daleko, ja sam uvijek za to da idemo korak po korak, a poslije toga tko god nam dođe jer svakako morate proći jednog velikog da biste nešto veliko i napravili. Ali idemo mi prvo proći skupinu.

O nacionalnom stadionu:

- Smatram da je reprezentacija izašla iz naroda. Ona je narodna reprezentacija i naš put je da reprezentacija igra u svim gradovima koji imaju uvjete za to. Zalažemo se i za to da se završi stadion u Osijeku. Ono što želimo naglasiti kao Savez, jest da Grad Zagreb zaslužuje novi stadion. To smo rekli i na sastanku s gradonačelnikom Zagreba te se zalažemo za to da se novi stadion napravi na sadašnjem, odnosno da ide novi stadion u Maksimir.

O HNL-u i TV pravima:

- Vidimo da je liga uistinu kvalitetna, dobra, zanimljiva. Praktički svaka utakmica je nekakav derbi. Dobrim se pokazalo ulaganje u infrastrukturu i terene, a i uvođenje VAR-a, dizanje kvalitete i same sudačke organizacije te svega ostaloga. Kada sve to zaokružimo, dobili smo jednu od najkvalitetnijih liga i siguran sam da ćemo iz godine u godinu ići na višu stepenicu. TV prava? Bitno je da će sva ta sredstva ići u klubove da im se pomogne. Naravno, najveći dio ide prvoligašima, a jako je bitno naglasiti da će drugoligaši na godišnjoj bazi dobivati između 500, 600, možda i 700 tisuća kuna, ovisno o dogovoru oko raspodjele.

O Luki Modriću:

- Možemo reći da je Luka najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa. Bio sam gost kod njega i vidio koliko ga ljudi cijene. Luki je uz taj nogometni fenomen i način funkcioniranja, igranja, rezultata koje je napravio sigurno pomogla obitelj. Kad sve to imate, dođe takav veliki rezultat. Sa svojim iskustvom i znanjem vjerujem da ćemo ga još dugo gledati na terenu.

