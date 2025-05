Kustić se predomislio: Pehar će prvaku dostaviti helikopterom! 'Luka? Dugo smo razgovarali...'

Cijeli tjedan analizirali su u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza načine kako dostaviti trofej za prvaka HNL-a u nedjelju na Rujevicu, Maksimir ili Šubićevac, ovisno o tome koji će klub na kraju završiti prvi jer su u igri uoči 36. kola (nedjelja, 17 sati) Rijeka, Dinamo i Hajduk.

Iako je ozbiljno razmišljao o tome da u automobilu čeka negdje oko Bosiljeva uz autocestu i pri kraju utakmica krene prema odredištu prvaka, predsjednik HNS-a Marijan Kustić 48 sati prije raspleta prvenstva za Novu TV je potvrdio ono o čemu su ekskluzivno pisala 24sata: pehar će najvjerojatnije ipak dostaviti helikopterom!

To će značiti i sigurniju i bržu opciju za dostavu pehara na lokaciju proslave. Od Zagreba do Šibenika, primjerice, helikopteru treba sat vremena, a bude li polijetao iz Like, u jedan od tri grada doći će kroz najviše pola sata.

Kustić je komentirao i oproštaj Luke Modrića (39) od Madrida na subotnjoj utakmici protiv Real Sociedada (16.15) na Santiago Bernabéuu.

- Razgovarao sam s Lukom, imat će veličanstven oproštaj u Madridu. Bit će tamo i delegacija HNS-a na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem. Ne pričamo više o najvećem igraču u povijesti Hrvatske, nego o jednom od najvećih veznjaka Real Madrida i svjetskog nogometa - rekao je Kustić za Novu TV.

Gdje će nastaviti karijeru?

- Svi znamo koliko živi za pobjedu, koliko voli i živi nogomet. Dosta smo dugo pričali, siguran sam da će u budućnosti donijeti najbolju i najispravniju odluku.

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Deveti je po broju odigranih utakmica, prvi po broju trofeja u jednom od najvećih klubova svijeta.

- Kad sad pogledate otkud je krenuo u Realu i kakvu je karijeru napravio, fascinantno, za naklon. Kao predsjednik vjerujem da će predvoditi našu reprezentaciju, ako Bog da, i na Svjetskom prvenstvu.

Hoće li nastaviti igračku karijeru?

- Vjerujem u to, znam kako Luka razmišlja, kako živi nogomet. Znam koliko bi htio biti uz reprezentaciju. Nisam kao predsjednik u tom smjeru još razgovarao s njim, ali vjerujem da će predvoditi - dodao je Kustić.