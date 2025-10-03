Svojevremeno je u dresu talijanskog kluba igrao dvije utakmice protiv Rijeke u Europskoj ligi, a sad srpski nogometaš stiže u treći rang hrvatskog nogometa
Kustošija misli ozbiljno: Dovela stopera koji je s Napolijem uzeo Kup Italije i vrijedio 18 mil. eura
Hrvatski trećeligaš s zapada Zagreba dosad je uglavnom punio novinske stupce zbog čudesnih prodaja, a sad je Kustošija okrenula ploču i počeli dovoditi velika imena u klub. Nakon veznjaka Juniora Bita (20) iz Athletic Bilbaa čija je otkupna klauzula 60 milijuna eura, napadača Borje Garcesa (26) iz Atletico Madrida kojeg je trenirao Diego Simeone, sad je u klub stigao stoper koji je svojevremeno vrijedio 18 milijuna eura i bio u udarnom sastavu Napolija!
Riječ je o stasitom stoperu iz Srbije Nikoli Maksimoviću (33) koji je u karijeri igrao za Crvenu Zvezdu, ciparski Apollon, Torino, Napoli, moskovski Spartak, Genou, Hatayspor i posljednje Montpellier s kojim mu je u siječnju završio ugovor.
Bio je bez kluba nešto više od pola godine, a sad stiže na Kustošiju kako bi pomogao klupskom projektu na putu u rang više te kako bi se i sam u potpunosti vratio na nogometne staze, prenosi Fabrizio Romano.
Igrao je protiv Rijeke u Europskoj ligi s Napolijem, prije pet je godina s njima osvojio Talijanski kup, a sad je spreman za novo poglavlje u karijeri.
