Obavijesti

Sport

Komentari 2
VELIKO POJAČANJE

Kustošija misli ozbiljno: Dovela stopera koji je s Napolijem uzeo Kup Italije i vrijedio 18 mil. eura

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Kustošija misli ozbiljno: Dovela stopera koji je s Napolijem uzeo Kup Italije i vrijedio 18 mil. eura
Rijeka je na Rujevici izgubila od Napolija sa 1-2 | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Svojevremeno je u dresu talijanskog kluba igrao dvije utakmice protiv Rijeke u Europskoj ligi, a sad srpski nogometaš stiže u treći rang hrvatskog nogometa

Hrvatski trećeligaš s zapada Zagreba dosad je uglavnom punio novinske stupce zbog čudesnih prodaja, a sad je Kustošija okrenula ploču i počeli dovoditi velika imena u klub. Nakon veznjaka Juniora Bita (20) iz Athletic Bilbaa čija je otkupna klauzula 60 milijuna eura, napadača Borje Garcesa (26) iz Atletico Madrida kojeg je trenirao Diego Simeone, sad je u klub stigao stoper koji je svojevremeno vrijedio 18 milijuna eura i bio u udarnom sastavu Napolija!

Riječ je o stasitom stoperu iz Srbije Nikoli Maksimoviću (33) koji je u karijeri igrao za Crvenu Zvezdu, ciparski Apollon, Torino, Napoli, moskovski Spartak, Genou, Hatayspor i posljednje Montpellier s kojim mu je u siječnju završio ugovor.

Rijeka je na Rujevici izgubila od Napolija sa 1-2
Rijeka je na Rujevici izgubila od Napolija sa 1-2 | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bio je bez kluba nešto više od pola godine, a sad stiže na Kustošiju kako bi pomogao klupskom projektu na putu u rang više te kako  bi se i sam u potpunosti vratio na nogometne staze, prenosi Fabrizio Romano.

Igrao je protiv Rijeke u Europskoj ligi s Napolijem, prije pet je godina s njima osvojio Talijanski kup, a sad je spreman za novo poglavlje u karijeri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025