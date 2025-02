'Kuzma i Mandić su hrvatski dragulji, a Omiš najbolji kamp rukometnih golmana na svijetu'

Često se kaže kako je rukometni vratar pola momčadi. Potvrdilo se to nebrojeno puta, pogotovo na velikim natjecanjima, pa tako i na ovom Svjetskom prvenstvu, i to na primjeru Hrvatske. Sigurdssonova momčad igra sjajan turnir ali ipak prednjači Dominik Kuzmanović, koji je unatoč mladosti, a tek su mu 22 godine, donio toliko potrebnu mirnoću i sigurnost obrani. Veteran Ivan Pešić uskočio je u nekoliko navrata i svojom kvalitetom i iskustvom pomogao kad je to bilo najpotrebnije, ali Kuzmanović je prvo ime...

Pokretanje videa... 00:59 Kamp rukometnih vratara | Video: Privatan album

Dodajmo im i još jednog mladića Mateja Mandića, kojeg je puknuće jagodične kosti spriječilo u nastupu, slobodno možemo konstatirati kako hrvatska rukometna reprezentacija ima vrhunske vratare za naredno desetljeće. Kao što ih je uostalom oduvijek i imala, da ne idemo dalje u povijest, od vremena Mirka Bašića, Vladimira Vujovića, Vladimira Šole i Tonćija Peribonija, preko Valtera Matoševića, Venija Loserta, Mirka Alilovića, do Marina Šege, Filipa Ivića...

No široj javnosti malo je poznato da Hrvatska ima i najbolji kamp za rukometne vratare na svijetu koji se već 14 godina organizira u Omišu. I baš svake godine organizatori Međunarodnog kampa rukometnih vratara, kako je mu je službeni naziv, dovodili su u Omiš poznata imena. Thierry Omeyer, Kasper Hvidt, Roland Mikler, Borko Ristovski, Vladimir Cupara, Benjamin Burić, Mirko Bašić, Vladimir Vujović, Nikola Blažičko, Mirko Alilović, Marin Šego, Viktor Hallgrimsson, Ivana Kapitanović, Jelena Grubišić, Kari Grimsbo, Mayssa Pessoa..., samo su najpoznatija imena, a bilo ih je još puno...

Foto: kamp rukometnih vratara

Ove godine sjajnu postavu predvode dvojac sa SP Hallgrimsson i Wolf, francuska legenda Vincent Gerard, naš Dragan Jerković..., dolazak je potvrdio i Mandić, uskoro će i Kuzmanović....

- Na naše kampove u pravilu pozivamo iskusne vratare kako bi mladima prenosili svoja znanja, ali nema sumnje kako će i Kuzmanović i Mandić imati što za reći, jer unatoč mladosti brane kao da imaju veliko iskustvo iz najjačih svjetskih liga – kaže nam organizator Međunarodnog kampa rukometnih vratara Mario Čaljkušić i dodaje:

. Hrvatska je uvijek imala dobre vratare, ali ovaj zadnji tandem je nešto baš posebno, slobodno mogu reći da će njih dvojica narednih deset godina nositi igru naše reprezentacije, samo se moramo pomoliti Bogu za njihovo zdravlje. Velika je stvar što su potpuno različiti, tako da se mogu nadopunjavati, ali obojica su vrhunski. Kuzmanović konstantno ima visoki prosjek obrana, a Mandić zna zaredati seriju obrana i tako onesposobiti suparnika i okrenuti tijek utakmice. Za Kuzmanovića se i prije sedam – osam godina znalo da će biti veliki golman, dok je kretao u Nexeu vidjelo se da je to to, monstrum je bio već tada, a Mandić svojom pojavom i visinom od preko dva metra zastrašuje suparnike. A obojica su tek 22 – godišnjaci...

Foto: kamp rukometnih vratara

Iako se u prošlosti često upiralo prstom u hrvatske rukometne vratare kao problem, Čaljkušić tvrdi da tako nešto ne stoji:

- Imamo dugu tradiciju jako dobrih rukometnih vratara, ali problem je kad rezultati reprezentacije nisu adekvatni, kad momčad ne igra dobro onda su i vratari na vjetrometini, primaju puno golova i dolaze u prvi plan. Svi upiru prstom u vratara nakon primljenog gola... Vratar može napraviti čudo, skinuti par zicera, sedmeraca, ali ne mogu sami vući momčad do pobjede. Samo kompletna reprezentacija koja igra dobro može napraviti veliki rezultat, a kvaliteta golmana je samo šlag na torti... Tako će biti i večeras, Danci su favoriti, oni su sila, stroj na kruto gorivo, a goriva im ne nestaje. Ali u sportu su iznenađenja uvijek moguća, ako odigramo kao protiv Francuza možemo i do zlata, pogotovo ako Kuzmanović i Pešić nastave ovako braniti.

Foto: kamp rukometnih vratara

Najveći problem hrvatskog rukometa po Čaljkušiću je neadekvatna infrastruktura:

- Postojeće dvorane, ali što je najgore i nove koje se grade, uglavnom zbog ušteda imaju manje dimenzije i u njima se ne može igrati rukomet. To je jako loše za naš sport i smatram da bi se to moralo mijenjati. Rukomet je donio jako puno hrvatskom sportu i državi općenito i smatram da smo zaslužili da se pri izgradnji infrastrukture vodi računa i o rukometu, jer s boljom infrastrukturom svi će profitirati...

A da se može potvrđuje i sam Čaljkušić koji svake godine u Omiš dovodi najveća imena svjetskog rukometa.

- Veselimo se da nas svake godine na velikim natjecanjima predstavlja nekoliko golmana koji su bili dio našeg Kampa u Omišu, recimo, Hallgrimsson je ove godine treći golman prvenstva unatoč tome što je Island rano ispao, Wolff je imao visoku konstantu obrana u svim utakmicama...

Foto: ilustracija / kamp kućica

Možda i najbolji opis onoga što se svake godine događa u Omišu dao je jedan roditelj koji je svog sina doveo iz Švedske, kad je kazao da je to u rangu kao da u Omiš dođu Thibaut Courtois, Manuel Neuer i Gigi Buffon sedam dana vježbati s mladim nogometnim golmanima...

- Doista je tako, manje – više svi najbolji su dolazili, a oni koji nisu uglavnom su u terminu kampa imali obaveze prema svojim reprezentacijama, ali će se pojaviti u budućnosti. Na organizaciju specijaliziranog kampa za rukometne golmane ponukalo me to što u većini klubova nisu postojali treneri koji bi radili s mladima, i to je bio veliki problem. Kod nas na kampu mladi su mogli učiti od najvećih rukometnih golmana, upoznati ih i družiti se s njima, a onda ta znanja koja su stekli uvježbavati kad se vrate u svoje klubove. U prethodnih 14 godina puno toga se promijenilo, klubovi malo po malo shvaćaju potrebu za specijaliziranim trenerima, a i mladi koji su prošli kroz naše ruke već brane na vrhunskoj razini. Slobodno mogu kazati da smo mnoge stvari po pitanju rukometnih vratara promijenili nabolje – tvrdi Čaljkušić, koji je uz poznata imena u Omiš dovodio i najpoznatije trenere specijalizirane za rad s vratarima, svake godine slaže se vrhunski tim stručnjaka iz najboljih europskih klubova, poput voditelja programa kampa Dina Špiraneca, trenera Magdeburga.

Foto: Uros Hocevar / kolektiff

- Kod nas se po tradiciji predstavljaju svi noviteti u svijetu rukometnih vratara, kako kad su u pitanju tehnike, tako i sprave i pomagala za treninge. Tako će biti i ove godine, petnaesto je izdanje i pokušat ćemo okupiti All Star postavu i dovesti Kuzmanovića i Mandića jer su to zaslužili. Kamp će se održati 23. - 29. lipnja, ali još uvijek nismo sve posložili jer nam je to tek treća manifestacija u nizu, prije toga u travnju kreće treći Svjetski kup košarkaških veterana na koji dolazi oko 800 - tinjak sudionika, potom u svibnju osmi Svjetski kup rukometnih veterana s gotovo 2.000 sudionika, a nakon toga ćemo se posvetiti rukometnim vratarima i kao i uvijek posložiti respektabilnu skupinu trenera i demonstratora, kako bi rekordnih 280 polaznika koliko nam ih ove godine dolazi, imalo vrhunske uvjete za rad – zaključio je Čaljkušić.