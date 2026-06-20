Kuzmanović, Mandić i osvajač Lige prvaka u Omišu: 'Ovo je najveći rukometni kamp svijeta'

Omiš je apsolutni ljetni rukometni centar svijeta. Nakon najvećeg svjetskog turnira veterana, od 22. do 28. lipnja, u dalmatinskom kraju nastavljaju i tradiciju s mladim talentiranim golmanima odnosno organiziraju već 16. Međunarodni kamp mladih rukometnih golmana. Filip Ivić (33), povremeni hrvatski reprezentativac, osvajač svjetske bronce, nakon što je godinama bio demonstrator ovoga kampa, od ove je godine i organizator projekta.

- Ovo je jedinstveni kamp u svijetu, najveći koji postoji i na to smo ponosni. Dosadašnjih 15 izdanja pokazuje koliko je kamp visoko na ljestvici i koliko se razvija. Ove su godine s nama Matej Mandić i Dominik Kuzmanović, sadašnjost i budućnost naše reprezentacije, stiže i Islanđanin Viktor Hallgrimsson, koji je s Barcelonom upravo osvojio Ligu prvaka, Slovenac Urh Kastelic, novi golman Zagreba, dosadašnji golman Nantesa, Španjolac Ignacio Biosca, Egipćani Mohamed El-Tayar i Karim Hendawy, naš Marin Šego... Spomenuo bih i trenera golmana u Aalborgu i danskoj reprezentaciji koji radi s Landinom i Nielsenom, Michaela Bruuna, zatim našeg Dinu Špiranca, koji radi u Magdeburgu s Mandićem, uskoro i s Kuzmanovićem, i koji je i voditelj kampa od početka. Tu su i treneri golmana iz Bundeslige, Mađarske, Pelistera, a za sljedeću godinu pripremamo još neka velika imena - govori Ivić.

- Htjeli smo spojiti balkansku i skandinavsku školu u jedno. Sjećam se kad sam ja bio mlad, nedostajali su ovakvi kampovi. Interes je ogroman, imamo ove godine oko 200 djece, iz Hrvatske i svijeta (Brazil, Egipat...) i svi će oni, uz treninge s najboljima, uživati u Omišu i Makarskoj, imat će pristup i drugim blagodatima jedne od najljepših zemalja svijeta, upoznat će Hrvatsku iz drugačije perspektive. Ovo je ulaganje u njih, u razvoj njihovih sposobnosti, na kraju i u naš turizam.

Omeyer, Wolff, Gerard, Šarić, Milosavljev, Alilović, Cupara... Kroz Omiš su prošli najbolji od najboljih.

- Tako je, ljestvica je visoko, a i svake godine uvodimo novitete da privučemo djecu. Najzaslužniji za sve je Mario Čaljkušić, koji je pokrenuo projekt, on mi je dao priliku da mu budem desna ruka jer želim raditi s djecom dok sam aktivan sportaš i kamp je idealna prilika za to. Ostvarila mi se želja da ostanem u sportu uz golmane. U Omišu već imamo Svjetski kup rukometnih veterana, odnosno turnir košarkaških veterana, po čemu je Omiš poseban. Zahvala ide sponzorima, trenerima, demonstratorima, ministarstvima, medijima. Radimo lijepu priču jer znate da živimo u svijetu punom tehnologije i dostupnosti. Mislim da smo posebni jer ovakvo nešto nema kod nas ni u jednom drugom sportu.