'VATRENI' SU HIT PLUS+

Kvadratići se nose od Istočnog Timora do Copacabane: 'Nisam čuo za Hrvatsku do ovog dresa'

Piše Miho Dobrašin,
Na šetalištu uz more, u Istočnom Tiomoru, sjedi 63-godišnji Natalino Xenanofres. U dresu Hrvatske, s prezimenom Kovačić na leđima, gleda zalazak sunca...

Svjetsko nogometno prvenstvo iduće ljeto bit će Hrvatskoj 14. od mogućih 16 velikih natjecanja, zbog čega mnogi i znaju za zemlju s 3,8 milijuna stanovnika.

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...
"Zmajevi" u zadnjem kolu idu u goste Austriji u direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! Bosanskohercegovačkoj reprezentaciji treba pobjeda, dok domaćinu igra i remi

