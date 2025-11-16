Na šetalištu uz more, u Istočnom Tiomoru, sjedi 63-godišnji Natalino Xenanofres. U dresu Hrvatske, s prezimenom Kovačić na leđima, gleda zalazak sunca...
'VATRENI' SU HIT PLUS+
Kvadratići se nose od Istočnog Timora do Copacabane: 'Nisam čuo za Hrvatsku do ovog dresa'
Čitanje članka: 2 min
Svjetsko nogometno prvenstvo iduće ljeto bit će Hrvatskoj 14. od mogućih 16 velikih natjecanja, zbog čega mnogi i znaju za zemlju s 3,8 milijuna stanovnika.
