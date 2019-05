Kvalifikacije pripale Mercedesu! 'Uspjeli smo izvući maksimum'

Vikend je Velike nagrade Španjolske. Peta utrka sezone je GP u Barceloni, a velikih novosti s kvalifikacija nema. U Formuli 1 ove je sezone sve pod naslovom 'Dominacija Mercedesa'.

Valterri Bottas i Lewis Hamilton bili su najbrži u kvalifikacijama. Fincu ide pole position, klupski kolega je na startnoj poziciji broj dva, a slijedi ih društvo iz Ferrarija i Red Bulla, Vettel-Leclerc odnosno Verstappen-Gasly.

Looks like @ValtteriBottas had his porridge this morning 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/baEEJ28mjc