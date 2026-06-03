Kvalifikantica mete redom, ušla je u polufinale Roland Garrosa!

Poljska kvalifikantica Maja Chwalinska (WTA-114.) nastavila je svoj niz snova na Roland Garrosu u srijedu, plasiravši se u polufinale pobjedom od 7-6(3) 6-3 nad Ruskinjom Anom Kalinskajom (WTA-24.).

Chwalinska je postala tek druga kvalifikantica u Open eri koja je stigla do polufinala Roland Garrosa - i šesta koja je to postigla na Grand Slamu. Chwalinska će u subotu za mjesto u finalu igrati protiv pobjednice susreta između prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabalenke i Ruskinje Diane Shnaider.

Foto: Stephane Mahe

Nakon što su na početku prvog seta jedna drugoj oduzele servis, Chwalinska je ponovno oduzela servis protivnici i spasila dvije break lopte te povela s 4-1 prije nego što je posustala, dopustivši Kalinskiji da iznudi tie-break.

No, Chwalinska, koja je prije ovog turnira osvojila samo dva meča na razini Toura na zemljanoj podlozi, ponovno je pronašla prisebnost na kraju i osvojila prvi set. Chwalinska je zadržala zamah u drugom setu i, zahvaljujući nizu neforsiranih pogrešaka Kalinskaje, povela je s 4-1. Kalinskaja je vratila break za 5-3, ali Chwalinska je osigurala pobjedu u sljedećem gemu nakon još jedne neforsirane pogreške Ruskinje.