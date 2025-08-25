Rokas Pukštas igrač je koji je najviše stagnirao pod Gennarom Gattusom, ali kod Gonzala Garcije podignuo je formu i trenutno igra sjajno. Protiv Osijeka je bio jedan od najboljih na terenu pa na povratku u Split proslavio 21. rođendan. Donosimo vam kviz o jednom od najtalentiranijih igrača Hajduka
KVIZ Hajdukov 'Captain America' slavi 21. rođendan. Koliko znate o Pukštasu?
Rokas Pukštas je prije pet godina došao na probu u Hajduk, vratio se u SAD pa na kraju ipak trajno završio na Poljudu. Vrlo brzo počeo je odskakati zahvaljujući nevjerojatnoj radnoj etici i disciplini pa nije ni čudo što ga mnogi klubovi žele dovesti. Danas slavi 21. rođendan, a pitanje je hoće li dočekati u Hajduku kraj prijelaznog roka.
Da vas vidimo, koliko znate o ovom talentiranom američkom nogometašu?
