KVIZ Hajdukov 'Captain America' slavi 21. rođendan. Koliko znate o Pukštasu?

Piše Zdravko Barišić,
KVIZ Hajdukov 'Captain America' slavi 21. rođendan. Koliko znate o Pukštasu?
Bjelovar: 1/8 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, NK Mladost Ždralovi - HNK Hajduk | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rokas Pukštas igrač je koji je najviše stagnirao pod Gennarom Gattusom, ali kod Gonzala Garcije podignuo je formu i trenutno igra sjajno. Protiv Osijeka je bio jedan od najboljih na terenu pa na povratku u Split proslavio 21. rođendan. Donosimo vam kviz o jednom od najtalentiranijih igrača Hajduka

Rokas Pukštas je prije pet godina došao na probu u Hajduk, vratio se u SAD pa na kraju ipak trajno završio na Poljudu. Vrlo brzo počeo je odskakati zahvaljujući nevjerojatnoj radnoj etici i disciplini pa nije ni čudo što ga mnogi klubovi žele dovesti. Danas slavi 21. rođendan, a pitanje je hoće li dočekati u Hajduku kraj prijelaznog roka.

Da vas vidimo, koliko znate o ovom talentiranom američkom nogometašu?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Vedrana Linardić iz svijeta mode preselila se u vrtić. Nekadašnje lice s pista sada radi s djecom, no ne odbacuje povratak na scenu. Njen ljubavni život sa sportašima bio je često na naslovnicama

