KVIZ Koliko znate o blamažama Hajduka u borbi za Europu?

Hajduk se u četvrtak još jednom osramotio. Porazom 3-1 od Dinama Cityja ispao je iz Konferencijske lige u trećem pretkolu. Taj poraz, nažalost, nije najveća blamaža kada je splitski klub u pitanju. Tijekom godina hrvatski velikan iz Europe je ispadao od potpunih amatera poput Gzire i Shelbournea, ali i od Debrecena, Dunaferrra, Dile Gori, Tobola, Ružomberoka…

U ovom kvizu možete testirati svoje znanje i provjeriti koliko dobro pamtite najveće posrtaje Hajduka u Europi.