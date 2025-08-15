Hajduk je već 15 godine bez učešća u nekom europskom natjecanju. Tijekom sezona od njih su bili bolji Gzira, Shelbournea, Debrecen, Dunaferrr, Dila Gori, Tobol, Ružomberok…
PROVJERITE ZNANJE
KVIZ Koliko znate o blamažama Hajduka u borbi za Europu?
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk se u četvrtak još jednom osramotio. Porazom 3-1 od Dinama Cityja ispao je iz Konferencijske lige u trećem pretkolu. Taj poraz, nažalost, nije najveća blamaža kada je splitski klub u pitanju. Tijekom godina hrvatski velikan iz Europe je ispadao od potpunih amatera poput Gzire i Shelbournea, ali i od Debrecena, Dunaferrra, Dile Gori, Tobola, Ružomberoka…
U ovom kvizu možete testirati svoje znanje i provjeriti koliko dobro pamtite najveće posrtaje Hajduka u Europi.
