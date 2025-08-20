Obavijesti

KVIZ Koliko znate o našoj košarkaškoj reprezentaciji? Provjerite svoje znanje...

Znate koliko je Hrvatska osvojila ukupno medalja na velikim natjecanjima ili protiv koga smo ostvarili najuvjerljiviju pobjedu? Onda je ovo pravi kviz za vas

Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras kod Danske od 19 sati igra posljednje kolo pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naši reprezentativci propustit će Europsko prvenstvo pa su opet morali u niži rang, no vrlo brzo su pokazali da tu ne pripadaju. Lakoćom su slavili u sve tri utakmice, a vjerujemo da će isto napraviti večeras i tako potvrditi prvo mjesto u skupini.

Slavni dani su ostali u dalekoj prošlosti, a zanima nas koliko znate o našoj reprezentaciji? Donosimo vam kviz u kojem možete provjeriti znanje. Sretno!

