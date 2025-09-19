Obavijesti

KVIZ Provjerite koliko znate o utakmicama Hajduka i Dinama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hajduk i Dinamo u subotu igraju na Poljudu u 7. kolu HNL-a, prvi put ove sezone, a mi vam donosimo kviz. Provjerite koliko znate o utakmicama dva najveća hrvatska kluba i naučite nešto novo

Vječni derbi hrvatskog nogometa između Hajduka Dinama najveće je rivalstvo između dvaju klubova u Hrvatskoj. Rivalstvo "bilih" i "plavih" traje od 1913. godine, kad su Hajduk i Građanski odigrali prvu utakmicu.

U Zagrebu 23. ožujka 1913. godine na Uskrs odigrana je prva utakmica između Građanskog i Hajduka. Na igralištu Maksimir, Građanski je svladao Hajduk 3-2... Ako znate to, neće vam biti problem riješiti kviz u Vječnim derbijima koji smo pripremili za vas!

Komentari 2
