Hajduk i Dinamo u subotu igraju na Poljudu u 7. kolu HNL-a, prvi put ove sezone, a mi vam donosimo kviz. Provjerite koliko znate o utakmicama dva najveća hrvatska kluba i naučite nešto novo
DA VAS VIDIMO!
KVIZ Provjerite koliko znate o utakmicama Hajduka i Dinama
Vječni derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama najveće je rivalstvo između dvaju klubova u Hrvatskoj. Rivalstvo "bilih" i "plavih" traje od 1913. godine, kad su Hajduk i Građanski odigrali prvu utakmicu.
U Zagrebu 23. ožujka 1913. godine na Uskrs odigrana je prva utakmica između Građanskog i Hajduka. Na igralištu Maksimir, Građanski je svladao Hajduk 3-2... Ako znate to, neće vam biti problem riješiti kviz u Vječnim derbijima koji smo pripremili za vas!
