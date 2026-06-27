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KAPETAN FRANCUSKE

Kylian Mbappe je 'diktator': Sudac za njega predao traku

Piše Ivan Tomašković,
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Kylian Mbappe je 'diktator': Sudac za njega predao traku
Foto: Dylan Martinez

On je u toj utakmici upisao dvije asistencije za golove Dembelea i u 87. minuti napustio je teren

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Engleski mediji francuskog kapetana Kyliana Mbappea nazivaju nadimkom "diktator", a izgleda da je potezom iz 87. minute u 4-1 pobjedi Francuske protiv Norveške to i opravdao. 

On je u toj utakmici upisao dvije asistencije za golove Dembelea i u 87. minuti napustio je teren. Umjesto njega u igru trebao je ući Mateta, Mbappé je prema novim pravilima imao deset sekundi da napusti travnjak kako igrač koji ulazi ne bi morao čekati minutu.

Umjesto da požuri, Mbappe je prišao sucu Michelu Oliveru, jednom od najboljih sudaca na svijetu, s kapetanskom trakom u ruci, predao mu je i gestom pokazao prema Tchouameniju. Potom je lagano odšetao s terena.

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Foto: Mike Segar

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