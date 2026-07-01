Mbappe razbio Švedsku i gura Francusku prema finalu, a Deschamps se vratio nakon teškog udarca uz potporu cijele momčadi
Kylian Mbappe je MVP, ali drugi je igrač glavni među Francuzima
Francuska je dominantno izborila osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši Švedsku 3-0 u New Yorku. Kylian Mbappé opet je bio nezadrživ, zabio je dva gola (Barcola jedan) te nastavio tragom Lionela Messija. U utrci za Zlatnu kopačku na ovom SP-u obojica imaju po šest golova, Messi ukupno na mundijalima 19, Mbappe 18.
- Cilj je finale 19. srpnja, odnosno povratak na ovaj stadion. Više sam usredotočen na protivnike s kojima bismo se mogli suočiti i koliko smo blizu našem cilju - rekao je Mbappe, koji je, kao i Michael Olise, primao pohvale sa svih strana.
- Mbappe će uvijek biti MVP jer ima brojke koje nitko ne može nadmašiti, ali Olise je najvažniji igrač ove Francuske - rekao je legendarni Thierry Henry.
A Didier Deschamps vratio se nakon što je bio otputovao na majčin pogreb. I igrači su pružili potporu izborniku.
- Mislim da to predstavlja duh naše momčadi, to je dio našeg DNK. Zajedno smo. Znamo koliko je teško za trenera. Nažalost, svatko mora proći kroz ovo u nekom trenutku svog života i to je vrlo teško. Postoje važnije stvari od nogometa, ali on mora znati, i zna, da nikad neće biti sam s nama. Što god se dogodilo, mi ćemo ga podržati - dodao je Mbappe.
Francuzi će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Paragvaja u subotu u Philadelphiji.
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