Kylian Mbappe je MVP, ali drugi je igrač glavni među Francuzima

Francuska je dominantno izborila osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši Švedsku 3-0 u New Yorku. Kylian Mbappé opet je bio nezadrživ, zabio je dva gola (Barcola jedan) te nastavio tragom Lionela Messija. U utrci za Zlatnu kopačku na ovom SP-u obojica imaju po šest golova, Messi ukupno na mundijalima 19, Mbappe 18.

- Cilj je finale 19. srpnja, odnosno povratak na ovaj stadion. Više sam usredotočen na protivnike s kojima bismo se mogli suočiti i koliko smo blizu našem cilju - rekao je Mbappe, koji je, kao i Michael Olise, primao pohvale sa svih strana.

- Mbappe će uvijek biti MVP jer ima brojke koje nitko ne može nadmašiti, ali Olise je najvažniji igrač ove Francuske - rekao je legendarni Thierry Henry.

Foto: John Sibley

A Didier Deschamps vratio se nakon što je bio otputovao na majčin pogreb. I igrači su pružili potporu izborniku.

- Mislim da to predstavlja duh naše momčadi, to je dio našeg DNK. Zajedno smo. Znamo koliko je teško za trenera. Nažalost, svatko mora proći kroz ovo u nekom trenutku svog života i to je vrlo teško. Postoje važnije stvari od nogometa, ali on mora znati, i zna, da nikad neće biti sam s nama. Što god se dogodilo, mi ćemo ga podržati - dodao je Mbappe.

Francuzi će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Paragvaja u subotu u Philadelphiji.