Kylian Mbappe: 'Lov na Lionela Messija? Nebitno, želim finale!'

Francuska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši Švedsku s 3-0 u šesnaestini finala. Francuski izbornik Didier Deschamps izjavio je da je ponosan na svoje igrače, ali je naglasio da posao još nije gotov.

- Jako sam ponosan. Imamo svoj cilj, i ja zajedno s igračima. Trebamo uživati u ovoj pobjedi, ali za četiri dana nas očekuje još jedna teška utakmica. Igrači su ovdje upravo zbog ovakvih utakmica, ali moramo napraviti još jedan korak - rekao je Dechmaps.

Francuska će u osmini finala u subotu u Philadelphiji igrati protiv Paragvaja koji je izbacio Njemačku. Francuski izbornik je istaknuo da njegova momčad ne želi razmišljati predaleko unaprijed.

- Nema svrhe gledati previše unaprijed jer nas stvarnost može brzo vratiti na zemlju. Imamo kvalitetu, ali za četiri dana moramo sve ponoviti. Paragvaj? Južnoameričke ekipe imaju svoj specifičan mentalitet i veoma ih je teško savladati. Uživat ćemo u ovoj pobjedi dva dana, a onda se ponovo okrećemo obvezama - zaključio je Dechamps.

Foto: Mike Segar

Kylian Mbappe, koji je zabio dva gola, rekao je da je pobjeda potvrdila jedinstvo francuske momčadi nakon smrti majke izbornika Didiera Deschampsa.

- Mislim da to predstavlja duh naše momčadi, to je dio našeg DNK. Zajedno smo - rekao je Mbappe. -Znamo koliko je teško za trenera. Nažalost, svatko mora proći kroz ovo u nekom trenutku svog života i to je jako teško. Postoje važnije stvari od nogometa, ali on mora znati - i zna - da nikada neće biti sam s nama. Što god se dogodilo, mi ćemo ga podržati - dodao je Mbappe.

S dva gola u utakmici protiv Švedske Mbappeov učinak na na ovom Svjetskom prvenstvu iznosi šest te se izjednačio s najboljim strijelcem Argentine Lionelom Messijem. Također, njegov ukupan broj pogodaka na Svjetskim prvenstvima je 18, jedan manje od Messijevog rekorda.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Međutim Mbappe je više opsjednut podizanjem trofeja u New Yorku 19. srpnja nego time da postane najbolji strijelac.

- Mislim da je cilj, kao što sam rekao, stići što dalje - doći do finala 19. srpnja i vratiti se ovdje -rekao je novinarima Mbappe.

- Pokušavamo pobijediti; idemo korak po korak. Naravno, što više golova postignete, to se više penjete na ljestvici - nikome ne govorim ništa novo o tome. Ali također sam uvjeren da će Leo postići više golova, pa se ne fokusiram previše na to. Više sam usredotočen na protivnike s kojima bismo se mogli suočiti i koliko smo blizu našem cilju: finalu - zaključio je Mbappe.