Kyrgios dodao gasa: Dao je Tsitsipasu tenisice pa ga dobio

Australski tenisač Nick Kyrgios i Rus Danil Medvjedev borit će se za pobjednički trofej na ATP turniru serije 500 u Washingtonu, gdje je Australac u polufinalu spasio meč-loptu u trijumfu 6-4, 3-6, 7-6 (7) protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa, dok je četvrtfinalni pobjednik nad Marinom Čilićem za samo 56 minuta svladao Nijemca Petera Gojowczyka sa 6-2,6-2.

Medvjedev će igrati osmo finale u karijeri, a četvrto u ovoj sezoni, u kojem će pokušati doći do svog petog naslova. Kyrgios je izborio nastup u devetom finalu, drugo u 2019. godini, u kojem će tražiti put prema šestom trofeju u karijeri.

Foto: Geoff Burke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U jedinom dosadašnjem međusobnom dvoboju odigranom ove godine na rimskom Mastersu 24-godišnji Australac je na zemljanoj podlozi svladao 23-godišnjeg Rusa u tri seta (6-3, 3-6, 6-3). Kyrgios je još jednom pokazao taj svoj talent i zbog čega ga svi stalno kritiziraju. Čim se malo uozbiljio odmah je srušio šestog tenisača svijeta, a na cijelom turniru je pokazao sjajnu igru. E da je tako svaki put gdje bi mu bio kraj. No pitanje je koliko će ova ozbiljnost potrajati, jer poznavajući Nicka, ne bi nas začudio neki novi incident u finalu.

Foto: Geoff Burke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No Kyrgios je pokazao u ovome meču i koliko je šaljivac. Tsitsipas je tijekom meča imao problema s tenisicama, a na tribinama su bili njegov otac i trener koji su to ubrzo sredili i donijeli mu nove. Nick ih je preuzeo u 'transportu', došao do Stefanosa, naklonio mu se i dao tenise. Grk je 'umro' od smijeha, a Australac je nasmijao sve.