Kyrgios ljutit nakon provale u njegov skupocjeni auto: 'Nisam ja kriv što ste nesretni u životu'

Australski tenisač Nick Kyrgios doživio je neugodnost u utorak ujutro nakon što mu je netko provalio u automobil vrijedan 350 tisuća dolara, a preko Instagram storyja je poručio - 'Pokažite malo jebenog poštovanja'

<p><strong>Nick Kyrgios</strong> ostao je neugodno iznenađen nakon što je odvezao svoju djevojku autom na posao. Naime, netko mu je provalio u auto vrijedan 350 tisuća dolara i iz njega uzeo osobne stvari.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nick Kyrgios na boksačkom treningu</strong></p><p>A za onoga tko je to napravio, objavio je i poruku na Instagramu:</p><p>- Dakle, ova poruka je, pretpostavljam, ološu Canberre. Na sreću, moj automobil nije uništen. Ali on košta 350.000 dolara i trebalo se pokazati malo poštovanja. Provalili ste mi u auto, uzeli odjeću, novčanik i neke osnovne stvari - rekao je Kyrgios i dodao:</p><p>- Ja ću kartice otkazati, ali to su stvari za koje sam ja naporno radio. Pokažite malo je...og poštovanja, nisam ja kriv što ste vi nesretni svojim životom.</p><p>Za kraj je dodao da bi mu bilo draže da mu se netko javio ako je u nezavidnoj situaciji i da bi mu sigurno pomogao:</p><p>Osigurat ću vam hranu, mogu vas čak i osobno nahraniti ako želite. Mogu vam nabaviti odjeću, da se istuširate. Ali jednostavno, nemojte dirati moje stvari. Naporno sam radio za njih - zaključio je australski tenisač. </p><p> </p>