U derbiju francuskog prvenstva PSG je na domaćem terenu jedva pobijedio Lille s 2-1 u 12. kolu Ligue 1.

Iako su na terenu bili Messi i Neymar, PSG je izgledao bezidejno i nemoćno naspram gostiju koji su dominirali u prvom dijelu susreta.

Lille je poveo u 31. minuti golom Davida i prednost su imali sve do 74. minute kad je Marquinhos izjednačio. Dvije minute prije kraja, zahvaljujući Angelu Di Mariji, koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme, PSG je u konačnici slavio.

Mbappé zbog bolesti nije igrao, a Messi je odigrao slabih 45 minuta. Propustio je trening uoči utakmice te je bio upitan zbog problema s mišićem, ali je ipak probao. Nije to baš izgledalo najbolje stoga ga je Pochettino ostavio u svlačionici.

- Izvadili smo ga iz opreza jer ga želimo imati spremnog za utakmicu protiv RB Leipziga u Ligi prvaka - objasnio je.

Francuski list L'Equipe Argentincu je dao ocjenu 3 te ga je oštro iskritizirao.

"Messi je u prvom poluvremenu igrao na poziciji lažne devetke, što mu je uvijek odgovaralo, ali Messi je bio potpuno izgubljen. Dodavanja su mu bila netočna, gubio se na terenu i bio je potpuno nevidljiv. Ruku na srce, imao je problem s mišićem prije utakmice, ali to ga ne opravdava da je do sad u francuskom prvenstvu bio sjena onog Messija kojeg smo navikli gledati. Je li netko zaista mislio da Messi u četiri utakmice u Ligue 1 neće ni zabiti ni asistirati? No to se zaista dogodilo. Na kojoj god poziciji igrao u prvenstvu, Messi ne može ništa i njegova igra praktički nema nikakvog učinka", piše L'Equipe.

Francuski list Di Mariji je dao ocjenu osam te ga je proglasio igračem utakmice.

"S druge strane, njegov sunarodnjak Angel Di Maria ostavlja sve dublji trag u PSG-u. Iako od dolaska 2015. godine nije uvijek bio u najboljoj formi, Di Maria igra sjajno. Puno mu pomaže Neymar, s kojim se savršeno razumije, ali ove sezone je već nekoliko puta odlučivao utakmice. Savršeno je asistirao Marquinhosu, mogao je i sam ranije zabiti i onda je donio pobjedu PSG-u. Njegova kreativnost će u ovakvim okolnostima biti neprocjenjiva", zaključio je L'Equipe.