MAJOR LEAGUE BASEBALL

LA Dodgersi u napetoj završnici osvojili deveti naslov u povijesti

Foto: John E. Sokolowski

Los Angeles Dodgersi slavili su 5-4 u neizvjesnom završetku utakmice protiv Torontno Blue Jaysa u sedmoj utakmici finala MLB-aa. Jaysi su imali priliku pri vodstvu 3-2 u serijama, ali Dodgersi su uzeli naslov

StartFragment Los Angeles Dodgersi su pobijedili Toronto Blue Jayse 5-4 u produžetku odlučujuće, sedme utakmice velikog MLB finala te postali prvi prvak Major League Baseballa koji je obranio naslov nakon 25 godina. Za klub iz LA-a to je deveti naslov ukupno, a treći u zadnjih šest godina, do kojeg su došli u drami, u produžetku sedme utakmice finala.

Dodgersi, koje je Miguel Rojas (36) sretno u devetom inningu odveo u produžetke, ostvarili su pobjednički bod u 11. inningu zahvaljjujući "home runu" Willa Smitha.

Toronto Blue Jaysi, koji su tražili svoj prvi MLB naslov u 32 godine, imali su priliku jer su vodili s 3-2 u pobjedama u seriji. Pobjeda Dodgersa je također pokvarila planove za zabavu u Kanadi gdje su navijači jedine MLB momčadi u zemlji željeli slaviti od obale do obale.

MLB: World Series-Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays
Foto: John E. Sokolowski

Bacač Dodgersa Japanac Yoshinobu Yamamoto (27) proglašen je najkorisnijim igračem World Seriesa.

- Imali smo puno, puno sreće što smo pobijedili - rekao je vlasnik Dodgersa Mark Walter. 

