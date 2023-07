Labrović & Jakirović: Rijeka mora efikasnije, ali... Ne prima golove, a ima pobjednički gard

Rijeka je nakon HNL trijumfa u 1. kolu pobijedila i u svojoj prvoj europskoj utakmici ove sezone, a na kraju te balade - javnost je igrom svoje momčadi zadovoljnija od glavnog trenera momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO! Dukagjini - Rijeka 0-1 (Janković)

Navijači znaju da je 2023/24 tek u uvodnim taktovima i da je najvažnije skupljati bodove u domaćoj ligi, a potvrditi ulogu favorita u Europi, ali Sergej Jakirović gleda širu sliku i njegov je zaključak bio: 'A moramo biti zadovoljni i s ovom pobjedom'.

Tih 1-0 u gostima protiv kosovskog Dukagjinija u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige u Prištini tek je djelomično zadovoljilo kriterije 'Profe Jakira' koji to nije ni najmanje krio u svojim izjavama:

- U prvom poluvremenu smo preko Fruka i Obregona imali dva zicera koje je teže promašiti nego zabiti. Kad smo dobili igrača više kao da smo smanjili obrtaje, a to ne volim i to mi se ne sviđa, ja hoću da igramo ozbiljno, da zabijemo još koji gol jer hoću da tako moja momčad igra - rekao je trener Rijeke pa zaključio:

- U drugom dijelu smo promašili Liberovu šansu i njihov golman je fantastično obranio Radeljićev udarac glavom, a ja sam više očekivao od ofenzivnih igrača s klupe, očekivao sam od njih da nam daju jači impuls. Imamo se čega pribojavati u uzvratu, to su njihovi prekidi iz kojih su opasni, a mi sad moramo biti zadovoljni i s ovom 1-0 pobjedom i okrenuti se nedjeljnom gostovanju kod Hajduka.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Dakle: 'Uvijek može bolje, previše smo se ispromašivali i morali smo pobijediti uvjerljivije'. Kriterij se u odnosu na prošlu sezonu, logično, podiže. Šef je obavio cijele ljetne pripreme s momčadi i hoće više, hoće - bolje!

Pobijedit ćemo i na Rujevici

Kapetan Nediljko Labrović je, još vruć nakon utakmice, govorio gotovo identično kao njegov šef:

- Još jedna pobjeda, još jedna utakmica bez primljenog gola i vjerujemo da ćemo tako nastaviti i u utakmicama koje su pred nama. Dominirali smo svih 90 minuta, ali već u prvom poluvremenu smo uz postignuti pogodak imali još 2-3 prigode koje se moraju iskoristiti, pretvoriti u golove i uvjerljiviju pobjedu - pričao je Labrović.

Nije lako igrati po terenu koji je deset kategorije ispod riječkog i protiv ekipe koja se em brani, em udara.

- Ma oni su očekivano bili povučeni i vrebali na kontre, ali mi smo se na to pripremili pa te potencijalne prijetnje rješavali onako kako je i dogovoreno. Forte Dukagjinija su kontre i prekidi no nije im prošlo u Prištini, a vjerujem da neće ni na Rujevici.

Jadranski derbi je posebna priča

Nedjelja, 21 sat i 5 minuta: Hajduk - Rijeka.

- Dobro, Jadranski derbi nikad ne treba posebno najavljivati, zna se koliko je to uvijek zanimljiv i važan meč. A mi u prve dvije utakmice imamo dvije pobjede, dvaput je mreža netaknuta. I to je: to.

Labrović je pojasnio:

- Momčad koja pobjeđuje i ne prima golove, to je gard s kojim s kojim moramo nastaviti dalje, s kojim uvijek moramo istrčati na travnjak, počevši od nedjelje - rekao je riječki kapetan i hrvatski reprezentativac, sinjski momak koji na Poljudu redovito brani u svom stilu. Fenomenalno.

Hajduk favorit, ali Rijeka često ruši Poljud

Rijeka često trijumfira u Splitu, a Hajduk je zadnje dvije sezone bio uvjerljivo ispred Rijeke i igrat će pred 30 tisuća svojih navijača, na rasprodanim tribinama. Samo Bog zna kao će Jadranski derbi završiti, ali dvije su stvari unaprijed jasne:

1) Hajduk je realno - favorit i 2) u nedjelju nas čeka još jedna vrhunski - HNL doživljaj!

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Inače, kompletna je riječka ekspedicija imala normalnu noć odmora u Prištini, a igrači i struka će predvečer na let Priština - Split. Svi su zdravi, unatoč kvrgavo-tvrdom terenu i kvrgavo-tvrdim startovima protivnika kroz cijelu utakmicu.

U Dalmaciji im se pridružuju Petrovič i Bogojević pa se kadar kandidata širi i daje dodatne opcije struci za nedjeljni Jadranski derbi (21:05) u kojem se opet može očekivati lagana rotacija što se početnog sastava tiče.

Radeljić je pojačanje, Pašalića se još čeka

Stjepan Radeljić je na Kosovu odigrao svih 90 minuta u stoperskom paru s liderom obrane Dilaverom i Radeljić je očekivano - 100 posto položio taj prvi ispit. Čovjek je stopersko pojačanje, u to nema ni najmanje sumnje.

Foto: HNK Rijeka/Vigo Mavrović

Marca Pašalića koji je tijekom priprema imao laganih problema s ozljedom još se morati malo pričekati da kroz doziranu minutažu dohvati optimalnu formu i popravi igru u fazi obrane. Dotad: Grgić je, zasluženo, ispred njega na desnoj strani napada.

Niko Janković postao golgeter

Franjo Ivanović je unatoč mlađahnih 19 godina definitivno 'devetka' kojoj se zbog mladosti na leđa ne smije natovariti sav napadački teret, ali je istodobno napadač na kojeg se i može i mora računati 'zatvorenih očiju'. Taj dečko i zna i hoće, ove bi sezone vrlo lako mogao biti jedno od najugodnijih HNL-iznenađenja.

A Niko Janković je nakon 'tihog mrmljanja' iz prošlog proljeća na startu ove sezone realizatorski propjevao kao da je prvak milanske Scale. I dolaskom Tonija Fruka na 'desetku' postalo je jasno kako Jankoviću više odgovara krenuti s lijeva strane pa ulaziti na taj svoj gromoviti šut desnicom.

Neka bude: HNL fešta!

Uostalom, kako i Fruk može na obje pozicije, to je glavobolja više za protivnike jer Janković i Fruk mogu tijekom utakmice lako mijenjati poziciju ovisno o tko se na kojoj utakmici bolje snalazi sa protivničkim stoperima, a tko protiv desnog 'beka'.

Jakirović želi više i bolje, ali njegova Rijeka Hajduku na noge ide netaknute mreže i s dvije pobjede. Samo nek' nam svima zajedno derbi ne bude poligon primitivizma i huliganizma nego jedna od fešti i praznika hrvatskog nogometa!