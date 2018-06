Ladić: Oduševi me kad gledam kako igrači idu na treninzima...

Ognjen Vukojević uspješno je pripremio izborniku Zlatku Daliću sve informacije o reprezentaciji Nigerije, isto je napravio i Nikola Jerkan o Argentini, a skautiranje Islanda bio je posao Dražena Ladića.

Što ste vidjeli u igri Islanda, a što već nije viđeno u prethodnim dvobojima?

- Za razliku od Nigerije i Argentine, s njima smo se do sada dosta puta susretali, igrali smo s njima i u kvalifikacijama i imamo i dobra, i manje dobra iskustva. Ali ovo je nešto posve drugo, ovo je Svjetsko prvenstvo, zna se naša ambicija, želimo pobjedom sačuvati pozitivno ozračje i naravno da ćemo napraviti sve da tako i ostane. S druge strane, ne treba ni srljati 'grlom u jagode', ne treba podleći euforiji, treba trezveno sagledati situaciju s obzirom na to da imamo i neke malo rovite igrače, da su sezone nekima bile jako duge što je ostavilo traga i na drugim reprezentacijama pa tako i na nama. Petorica igrača su opterećena kartonima i nastojat ćemo u tom duhu ne poremetiti atmosferu.

Koliko će biti zamjena u odnosu na standardnu postavu?

- Svi rade svoje kalkulacije, ali mi imamo 22 igrača i izbornik, i svi mi u stožeru gledamo da svi konkuriraju za početnu postavu. Od situacije do situacije slagat ćemo momčad za koju mislimo da je najbolje da bude na terenu, a opet, imajući u vidu da zadržimo pozitivnu atmosferu.

Nigerijci i Argentinci kažu da će to biti ''druga momčad'', ima li tu istine?

- Mi ne dijelimo igrače na prvu i drugu momčad, onaj tko je sa strane možda to tako i doživljava, ali mi ne. Utakmice kvalifikacija su nam dosta velika opomena, a i dosadašnji rezultati pokazuju da su reprezentacije na koje se baš i nije previše računalo zagorčale život favoritima. Definitivno ćemo napraviti sve da se to nama ne dogodi i bez obzira na njegova očekivanja, odigrat ćemo najbolje što znamo i možemo i pokušati pobijediti. Nije ni ovo baš za kikiriki, ovo je Mundijal, nema tu ozbiljnih ili neozbiljnih utakmica, sve su ozbiljne.

Što ste vidjeli iz prve dvije utakmice Islanda na Mundijalu?

- Island je nama u glavama prisutan s tim njihovim uspjehom još s Europskog prvenstva iz Francuske i dobro je da ih takvima percipiramo jer ove dvije utakmice koje su odigrali protiv Argentine i Nigerije nisu bile na tom nivou. Oni će zasigurno, poznavajući njihov mentalitet, htjeti dobiti utakmicu, jer žele u drugi krug, jer bi to bio veliki uspjeh i naravno da će sve napraviti da to i ostvare. S druge strane su nam i dužnici jer su bili prvi u našoj skupini, a znamo kroz što smo sve morali prolaziti da bi uopće došli na Svjetsko prvenstvo. Ali opet kažem, nema revanšizma, treba biti miran, pripremiti se da ne ulazimo ''nabrijani'' u glavi zbog nekog revanša, da im pokažemo što smo i tko smo...

Treća utakmica je često u prošlosti bila kobna za dobru atmosferu?

- Osjetili smo na vlastitoj koži što znači gubitak te treće utakmice i te komforne situacije. I mi smo se '96 spotakli na taj način, pa i '98 smo se uveli u probleme... Poučeni tim iskustvima, ne smijemo se opet dovesti u takvu situaciju.

Je li dobro toliko ispremiješati momčad jer neki će ostati bez utakmice desetak dana?

- Neće to biti baš tako, neće oni odmarati, mi ćemo držati tenziju i kroz trening i kroz pripremu utakmice. Treba gledati razumno, a ne sad podleći euforiji, pa se ispušeš nakon utakmicu - dvije.

Izbornika znate jako dugo. Gdje je tajna njegova uspjeha?

- Nema tu prevelikih mudrovanja. On je jednostavan, nema kod njega velikih riječi i obećanja. Došao je u situaciji koju bi teško tko osim avanturista prihvatio jer je u tom trenutku malo tko i vjerovao da ćemo se plasirati na Mundijal. Naravno da mu je veliko iskustvo rada u klubu pomoć, i mislim da je igrače najviše privukla ta njegova jednostavnost i korektan pristup, bez teških riječi i naglih reakcija.

Koliko izbornik sluša vaše savjete?

- Kako kad. Ono što mu se dopadne to posluša, ono što mu se ne dopadne, napravi po svom.

Koliko ste vi slušali njega dok ste surađivali u mladoj reprezentaciji?

- Mi smo dosta različiti po karakterima, kod mene je puno više ''što na umu to na drumu'', što vidim to i kažem. Ja nisam diplomat, a on je ipak mirniji, ne iznosi često svoje mišljenje prema vani, možda je i to jedan od razloga što tako dobro surađujemo.

Vi ste bili šef njemu, sad je on šef on vama. Kako ste se snašli u zamijenjenim ulogama?

- Nema tu razlike, niti sam ja to tada gledao, niti on tako gleda danas. Više je to prijateljski odnos i rasprava na istom nivou.

Koja je vaša uloga na klupi, gledate li protivnike ili naše igrače?

- Protivnika analiziramo do utakmice, a kad počne utakmice fokusirani smo na našu igru, stavljajući u fokus kvalitetu naših igrača primarno je pronaći način kako da mi odigramo što bolje.

S obzirom na činjenicu da ste '98 bili sudionik, a da ste sada u stožeru, možete li povući paralelu između te dvije reprezentacije?

- Dugi niz godina robujemo rezultatu '98. Vjerujete da je razlika velika, to je nebo i zemlja. Relacije, ponašanje, običaji igrača iz tog doba i ovih danas je ogromna razlika. I nema tu previše prostora za komparacije i zaključke tipa, ''tada smo radili to, pa bi bilo dobro da isto radimo i sada''. Treba situaciju prilagoditi trenutku. Nekad je Mate Lončar putovao 200 kilometara po hrvatski tisak, danas igrači na mobitelima mogu pročitati sve što se piše. Tehnologija je najveći razlog što je sve drugačije. Onda si nakon utakmice i treninga bio fokusiran samo na ono što je oko tebe, eventualno si kartao, a danas imaš toliko mogućnosti da ti s tim pomagalima misli mogu otići bilo gdje, danas je to s napretkom tehnologije nešto posve drugo.

Koliko je to dobro za rasterećenje igrača?

- Naravno, ne znači da to nije dobro, možeš tu situaciju okrenuti i u svoju korist. Ali definitivno, netko tko bi se danas htio ponašati na način kako je to bilo uobičajeno prije 20 godina, našao bi se u velikim problemima jer bi stršao, ne bi se uklopio u ovo danas.

Gdje je limit ove reprezentacije?

- Negdje je. A gdje, to ćemo vidjeti kroz još par utakmica. Ali čak ni tada ne mora značiti da je to njihov maksimum. Kroz kvalifikacije smo mislili da je to dosta nisko, danas smo gore, blizu nebesa. Ništa novoga, kod nas je redovito prisutna ili velika euforija, ili velika tragedija. Ali eto, korak po korak, tako je najpametnije, lako se razbacivati velikim obećanjima, ali nitko danas ne zna gdje ćemo završiti... Međutim, cjelokupni dojam je jako pozitivan i to nam daje puno vjere da možemo napraviti dobre stvari za hrvatski nogomet.

Što vam se najviše oduševilo i ohrabrilo pred nastavak natjecanja?

- Trening - dva iza utakmica. Kad vidiš kakav je pristup igrača, kad vidiš koliko su oni unutra... Dok nisam bio u stožeru nisam imao taj dojam, ali sad sam dobio potvrdu.

