Lagala je slavnom nogometašu da je trudna i tražila novac. Sad je osuđena na ležanje u zatvoru

Južnokorejka koja je tražila novac od kapetana reprezentacije i igrača Major League Soccera Son Heung-mina (33) tvrdeći da je trudna s njegovim djetetom osuđena je u ponedjeljak na četiri godine zatvora zbog iznude, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Okrivljenica, identificirana kao Yang, osuđena je na četiri godine zatvora jer je ucjenila Son Heung-mina trudnoćom, objavila je televizijska postaja. Optužena je za iznudu 300 milijuna wona (200.000 dolara) od Sona do kraja 2024. nakon što mu je poslala snimku ultrazvuka i prijetila da će javno objaviti da je trudna s njim.

Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS

Zatim je pokušala iznuditi dodatnih 70 milijuna wona od njega uz pomoć svog tadašnjeg dečka koji je osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja ucjene, izvijestio je Yonhap. Oboje su u pritvoru od svibnja.

Optuženici su iskoristili Sonovu slavu i njegovu "ranjivost" na vrstu zločina koji su činili, uzrokujući mu značajnu duševnu bol, navodi se u presudi suda

Nogometaš je odbio platiti preostali iznos i podnio je tužbu. Suđenje se održalo prošli mjesec na zatvorenom ročištu na kojem se pojavio 33-godišnji Son Heung-min, trenutno igrač Los Angelesa koji je deset sezona proveo u Tottenhamu.