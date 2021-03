Od zaostatka šest razlike do pobjede. Mnogi su već otpisali Hrvatsku nakon teškog nokdauna protiv Portugala početkom drugog poluvremena, no na krilima Ivana Čupića (devet golova) nekako smo se izvukli iz ponora i došli do pobjede 25-24.

Hrvatska je tako ostala živa nakon drugog kola olimpijskih kvalifikacija u Montpellieru, ali daleko je još od plasmana u Tokio. Za to joj se trebaju poklopiti i drugi rezultati jer nije uspjela pobijediti s više od četiri gola razlike.

Prije svih, pomoći bi nam mogao Tunis ako otkine bod ili dva Francuskoj od 21 sat u drugom kolu, u što je teško vjerovati. Dođe li do takvog raspleta, Francuzi ne bi smjeli izgubiti protiv Portugala žele li ići u Japan.

Za Hrvatsku je najvažnije pobijediti Tunis u nedjelju od 18.30. Nakon što smo pobijedili Portugal, nije važno kakvom razlikom. Bit će dovoljno i +1. A onda se moramo nadati pomoći domaćina. Naših najvećih rivala.

Naime, Hrvatska će u posljednjem kolu morati navijati da Portugal (početak u 21 sat) ne pobijedi domaćina, koji bi mogao biti rasterećen jer bi ga dalje vodio svaki poraz manji od šest golova razlike.

Hrvatska, naime, u eventualnom krugu ima gol-razliku -3, Portugal -1, a Francuska +4. I zato bi onaj ponor pred kraj utakmice protiv domaćina u petak mogao itekako imati utjecaja na naše olimpijske ambicije.

Dakle, uz uvjet pobjede Hrvatske protiv Tunisa, izabranike Hrvoja Horvata u Tokio bi vodila svaka pobjeda Francuske, remi ili pobjeda Portugala s više od sedam golova razlike. Pobjeda Portugala od jednog do šest golova razlike u Tokio vodi Francusku i Portugal, a Hrvatska će prvi put nakon 2000. ostati doma.

- Ne zanima me to. Što bude, bit će - rekao je Čupić nakon pobjede protiv Portugala, ali svjestan je i on da nije sve u našim rukama.

Kako god, nadamo se da će na koncu Francuzi odigrati pošteno. I da će nas pogurati do Tokija...