Najbolji igrač Manchester Uniteda i kapetan Bruno Fernandes ozlijedio se protiv Aston Ville. Činilo se kako će izbivati s terena više od mjesec dana, ali bi trebao biti spreman za dvoboj sa Cityjem 17. siječnja
Lakše se diše na Old Traffordu, kapetan će biti spreman za City
Bruno Fernandes, portugalski reprezentativac u Manchester Unitedu, ozlijedio je bedreni mišić u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Aston Ville (1-2).
Otočki mediji nagađaju da će izostati najmanje tri tjedna, a izvori bliski momčadi kažu da će se vratiti za manchesterski derbi protiv Cityja, koji će biti na rasporedu 17. siječnja. Tako će propustiti pet utakmica, a u šest godina koliko je u Unitedu, Fernandez je propustio samo dvije utakmice zbog ozljede i jednu zbog bolesti, što znači da će mu trenutna izostanak biti daleko najduža pauza u njegovom igranju za klub s Old Trafforda.
Trener Uniteda Ruben Amorim uoči okršaja u Newcastleu u petak ne može računati na ozlijeđenog Kobbieja Mainooa te napadača Bryana Mbeuma i Amada Dialla, od kojih potonji igraju na Afričkom prvenstvu.
