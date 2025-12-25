Obavijesti

DOBRE VIJESTI ZA UNITED

Lakše se diše na Old Traffordu, kapetan će biti spreman za City

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Najbolji igrač Manchester Uniteda i kapetan Bruno Fernandes ozlijedio se protiv Aston Ville. Činilo se kako će izbivati s terena više od mjesec dana, ali bi trebao biti spreman za dvoboj sa Cityjem 17. siječnja

Bruno Fernandes, portugalski reprezentativac u Manchester Unitedu, ozlijedio je bedreni mišić u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Aston Ville (1-2).

Pokretanje videa...

Prosvjed navijača Manchester Uniteda 00:56
Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Otočki mediji nagađaju da će izostati najmanje tri tjedna, a izvori bliski momčadi kažu da će se vratiti za manchesterski derbi protiv Cityja, koji će biti na rasporedu 17. siječnja. Tako će propustiti pet utakmica, a u šest godina koliko je u Unitedu, Fernandez je propustio samo dvije utakmice zbog ozljede i jednu zbog bolesti, što znači da će mu trenutna izostanak biti daleko najduža pauza u njegovom igranju za klub s Old Trafforda.

Trener Uniteda Ruben Amorim uoči okršaja u Newcastleu u petak ne može računati na ozlijeđenog Kobbieja Mainooa te napadača Bryana Mbeuma i Amada Dialla, od kojih potonji igraju na Afričkom prvenstvu.

