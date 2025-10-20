Obavijesti

Lakše se diše u PSG-u: Osvajač Zlatne lopte se vratio u sastav

Piše HINA,
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Najbolji igrač prošle sezone i osvajač Zlatne lopte, Ousmane Dembele, konkurirat će za utakmicu protiv Bayer Leverkusena. U momčad se vratio nakon ozljede zadnje lože, a van terena je bio od početka rujna

Ovogodišnji osvajač Zlatne lopte za najboljeg nogometaša na svijetu Ousmane Dembele oporavio se od ozljede zadnje lože, te je na PSG-ovu popisu igrača za utakmicu 3. kola Lige prvaka u gostima kod Bayer Leverkusena, koja je na rasporedu u utorak. 

Ligue 1 - Paris St Germain v AJ Auxerre
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Francuski krilni napadač bio je izvan terena od 5. rujna i ove sezone još nije nastupio u Ligi prvaka. U momčad europskog prvaka vratio se i brazilski stoper Marquinhos, koji je skoro četiri tjedna izbivao zbog ozljede bedrenog mišića.

PSG je u prva dva kola Lige prvaka kod kuće pobijedio Atalantu s 4-0, a u gostima je bio bolji od Barcelone s 2-1. Maksimalan učinak nakon dva kola imaju još Bayern, Real Madrid, Inter, Arsenal i najveće iznenađenje ovosezonske Lige prvaka azerbajdžanski Qarabag.

OSTALO

