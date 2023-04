Laku noć, svirači: Adesanya vratio pojas nakon što je brutalno nokautirao Pereiru!

Tri meča i tri poraza. Alex Pereira (35, 7-2) kao da je bio kriptonit Israelu Adesanyi (33, 24-2) koji ga nikako nije mogao pobijediti u MMA-u, ali ni u kickboksu. Krajem prošle godine Pereira ga je pobijedio i treći put velikim preokretom u petoj rundi pa mu preoteo UFC pojas srednje kategorije. Taj poraz itekako je zabolio novozelandskog borca koji je gospodski čestitao na pobjedi pa najavio revanš i osvetu.

Gotovo pola godine nakon tog meča Adesanya je ispunio obećanje u Miamiju. U sjajnom meču konačno je iz četvrtog pokušaja pobijedio Pereiru nokautiravši ga na UFC 287 priredbi i vratio pojas u svoje vlasništvo.

Foto: Rich Storry/REUTERS

Video pogledajte OVDJE

Brutalan nokaut za povrat pojasa

U prvoj rundi obojica su bila 'sramežljiva', sve je proteklo u ispitivanju snaga, a onda je u drugoj rundi krenula kanonada. I jedan i drugi izbacivali su iz svoje artiljerije sve što imaju. U posljednjoj minuti runde izgledalo je kao da je Pereira u prednosti. Stisnuo je protivnika uz ogradu, činilo se da je Adesanya u teškoj poziciji, ali u svoj toj silini dogodio se trenutak nepažnje. Ostavio je bradu nečuvanu, a iskusni Novozelanđanin nigerijskog porijekla takve prilike ne propušta. Bio je to nokaut u tri udarca. Desnim krošeom ga je načeo, drugim uzdrmao, a onda je sijevnuo lijevi aperkat s kojim ga je poslao u zemlju snova. Pereira je pao na pod i ostao bez svijesti.

Foto: Rich Storry/REUTERS

- Hej, saslušajte me, želim nešto reći. Ljudi, zemljo, moram nešto reći, slušajte me. Nadam se da svi vi iza vaših ekrana ili u ovoj dvorani možete osjetiti ovu razinu sreće makar jednom u svom životu. Nadam se da ćete svi vi moći osjetiti koliko sam ja sada sretan. Ali znate što? Nikada nećete osjetiti ovu razinu sreće ako ne krenete po nešto u vašem životu. Kada vas nokautiraju, kada pričaju svašta o vama i žele vam staviti nogu na vrat. Ostanete li dolje, nikad nećete doći do tog rezultata. Ojačajte vaš um i osjetite ovu razinu sreće dok rastete. Blagoslovljen sam jer ovo mogu osjećati nanovo, iznova i ponovno - rekao je emotivni Adesanya nakon meča.

Foto: Rich Storry/REUTERS

Nakon meča je gospodski došao do Pereire koji je dolazio k sebi i čestitao mu na sjajnoj borbi. Prvaka ne čini samo pojas...

Još jedan težak poraz doživio je Jorge Masvidal. Bio mu je to prvi meč nakon godinu dana, prilika za veliki povratak među najbolje borce, ali Gilbert Burns ga je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca. Masvidal je vrlo vjerojatno u svom gradu odradio posljednji meč u karijeri, a Burns bi se ovom pobjedom mogao ponadati borbi za pojas u velter kategoriji.

