Lamine Yamal: Ako se Francuska nekog mora bojati, to smo mi!

Španjolska se provukla pored Belgije (2-1) i osigurala polufinale svjetskog prvenstva protiv Francuske. Nije "furiji" bilo lako, pobjednički gol Merino je zabio u 88. minuti nakon što je zamjenskom golmanu Belgije, Senneu Lammensu, ispala lopta pa ju je veznjak Arsenala ugurao u mrežu. Španjolski mediji pisali su kako se Lamine Yamal napokon probudio i počeo ličiti na sebe, a proglašen je i za igrača utakmice. Nakon susreta se oglasio.

- Bili smo uvjerljivo bolji. Gol koji smo primili došao je iz neobične situacije, upravo u trenucima kada smo dominirali. Možda naša igra nije osobito atraktivna za gledanje, ali protivnicima je iznimno teško ozbiljnije nas ugroziti. S vremenom svi popuste, a mi na kraju upišemo pobjedu - rekao je Yamal.

Osvrnuo se i na veliki sraz sa Francuskom u polufinalu.

- Ako se imaju koga bojati, onda smo to mi. Mi smo ih izbacili na Europskom prvenstvu 2024. Za mene smo upravo mi dvije najbolje reprezentacije na svijetu, ali mi nemamo nikakav strah od njih - rekla je zvijezda Barcelone.

Yamal je na ovom Svjetskom prvenstvu ispod svoje uobičajene razine. Zabio je samo jedan gol (Saudijskoj Arabiji), ali kako turnir odmiče počinje se pojavljivati onaj pravi, "zaigrani" Yamal. Baš takav trebat će Španjolskoj protiv moćnog francuskog stroja u polufinalu, a nas očekuje spektakl dva europska giganta.