Lamza završio u bolnici: Još je u teškom stanju, ali se ne da...

Čuo sam, sad su mi javili. Užas, pogodilo me, Lamza i ja smo veliki prijatelji. U Dalmaciji sam, evo, upravo se spremam i krećem za Zagreb, moram ga vidjeti - javio nam se Slaven Zambata, Lamzin suigrač iz legendarne generacije 1967.

Stjepan Lamza u ponedjeljak je primljen u zagrebački klinički centar Merkur zbog upale pluća. Stanje je, kako doznajemo od njegovih prijatelja, bilo dramatično, liječnici su se bojali sepse, no današnji nalazi su jako dobri.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lamza je jedan od najboljih igrača u Dinamovoj povijesti, a u svoje vrijeme je bio jedan od najboljih igrača na svijetu. Prošle godine u travnju primljen je u bolnicu zbog problema sa srcem.

- Bil' je to blagi srčani udar. I točno znam kad je bilo i zašto. Otišao sam s prijateljem na Dinamovu utakmicu s Rijekom, nisam se baš dobro odjenuo, više, onako, ljetno. Nakon toga me počelo malo tresti, oblijevao me hladni znoj... Izgleda da sam na Istoku, uz svoj Dinamo, ‘pregledao’ taj herc infarkt - rekao je Lamza lani nakon što je pušten iz bolnice.

Foto: Zeljko Hladika/24sata/PIXSELL

Na legendarnoj utakmici polufinala Kupa velesajamskih gradova protiv Eintrachta, Dinamo je lovio zaostatak od 0-3 iz prve utakmice. Lamza je odigrao maestralno, vjerojatno najbolju utakmicu u karijeri i Dinamo je pobijedio 4-0.

- Tad sam dobio prvu sijedu na glavi. Ma, kad su nam nakon prve utakmice rekli da nemamo šanse i da nam je bolje da ni ne izlazimo na teren, u meni je proradil' onaj purgerski inat. Smazali smo ih, a sjećam se da sam dobil' ocjenu deset - rekao nam je Lamza.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Jedan od najboljih Dinamovih igrača u povijesti poznat je i po izjavi da bi radije prosio pred zagrebačkom katedralom nego igrao u Crvenoj zvezdi.Bio je toliko zaljubljen u Dinamo da za njega nije postojao drugi klub. Za Dinamo je igrao od 1960. do 1967. i do danas je ostao jedan od najboljih igrača u povijesti, a oni stariji kažu da je u tim godinama bio jedan od najboljih na svijetu.

S 'modrima' je osvojio 2 nacionalna kupa ('63 i '65) te Kup velesajamskih gradova 1967. Za Dinamo odigrao 186 službenih utakmica i zabio je 36 golova. Karijeru u silnom igračkom usponu prekinula je ozljeda zbog nesretna pada nakon njegove najbolje igre u polufinalu Kupa velesajamskih gradova protiv Eintrachta iz Frankfurta (4:0). Bilo je to u Vili Rebar.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

- Dečki su bili u vili i gledali snimku utakmice protiv Eintrachta. Ja sam krenuo u grad, no u jednom trenutku nešto je u meni puknulo i rekao sam šoferu da me odveze kod dečkiju. Uzeo sam bocu ruma i s Marijanom Brnčićem krenuo u sobu. Brna je otišao, a ja sam ostao. Kažu da sam popio više od litre. A u takvim situacijama sam imao naviku da ne idem spavati, jednostavno mi se nije spavalo. I ne bi to bio problem da netko nije zaključao vrata,nisam mogao izaći. Lupao sam, zvao sam suigrače, no nitko me nije čuo. Kažu da sam popio preko litre. No problem nije bio u tome, već u činjenici da me netko zaključao. Došao sam do vrata i pokušavao otvoriti, dozivao sam, ali nije bilo odjeka. Nisam mogao nigdje i otišao sam na balkon, pao, ali srećom, na stol. Da sam pao na beton, tko zna kaj bi bilo - rekao je Lamza.

Drž' se, legendo...