Lana Petranović: Naučila sam ruski, a ispite polažem online...

Oduševljena sam s onim što sam partner Antonio i ja napravili. Ovo mi je rezultat karijere, a sad krajem trećeg mjesta idemo na Svjetsko prvenstvo u Japan, pokušati i tamo biti odlični, kaže nam Lana Petranović (19), koja je na Europskom prvenstvu u klizanju u Minsku osvojila osmo mjesto s partnerom Antonijom Souzom-Kordeirom.

Sportski par iz Hrvatske bio je senzacionalan u Minsku, Antonio i Lana već godinama kližu skupa i ovo im je najbolji rezultat.

- Mi smo par na ledu, ali ne i izvan leda - smije se Zagrepčanka i dodaje:

- Antonio i ja smo najbolji prijatelji. Baš najbolji prijatelji. Studentica sam prve godine Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, a i on studira na istom fakultetu. Većinu ispita polažemo online.

Lana je Hrvatsku napustila prije nekoliko godina.

- Živjela sam u Americi, trenirala sam u Minnesoti, a posljednje sam tri godine u Moskvi. Srednju školu sam završila u Zagrebu. Iako živim u Moskvi, nisam išla na finale Svjetskog prvenstva. Imala sam obveza u Zagrebu. Doma dolazim samo svaka dva-tri mjeseca, po vizu. Budem tjedan dana i vraćam se u Rusiju zbog treninga - kaže Lana, koja se klizanjem počela baviti prije 12 godina.

- Imala sam sedam godina, bila sam u vrtiću kod časnih sestara i one su me prve odvele na led. Odvele su me na klizalište na Šalati. Odmah mi se svidjelo klizanje, zaljubila sam se u taj sport - priznaje sjajna Lana, koja je u pojedinačnoj konkurenciji bila državna prvakinja.

- Prva sam bila ja, a druga Katarina Kitarović, kćer naše predsjednice Kolinde. Bila sam dobra u pojedinačnoj konkurenciji, a onda sam se krenula okušati u paru. Očito je da sam pogodila - rekla je Petranović.

Tri godine je u Moskvi, zaljubila se u rusku prijestolnicu.

- Sjajno mi je ovdje. Rusi su slični nama, puno su mi simpatičniji od Amerikanaca. Pa kad izađem iz trgovine, pomognu mi nositi i vrećice. Opušteni su, pogotovo navečer. Tada puno piju - smije se Lana i dodaje:

- Naučila sam ruski jezik, pričam još i engleski. Zbog znanja ruskog nemam nikakvih problema u Moskvi.

Uz ruski jezik, voli i rusku književnost.

- Jednom sam između nastupa čitala Zločin i kaznu od Dostojevskog. I sad volim puno čitati. Nisam tipična djevojka, nisam stalno na Instagramu. U Moskvi obožavam obilaziti galerije - kaže Lana, kojoj je cilj s partnerom otići na Olimpijske igre u Peking 2022. godine.

- Nažalost, nismo niti bili u kvalifikacijama za Igre 2018. godine. Dva mjeseca prije kvalifikacija sam potrgala prednji križni ligament. Oporavak je trajao više od šest mjeseci, ali uspjela sam se vratiti na pravi način - završila je Lana.