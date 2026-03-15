RIJEČI HVALE

Laporta uoči izbora: Andy Bara nam je puno pomogao i nadam se da ćemo nastaviti suradnju

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
24sata Zagreb: Andy Bara stigao u zračnu luku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Barcelona bira novog šefa, a Joan Laporta i Victor Font su jedini kandidati. U jednom od zadnjih obraćanja javnosti za Gerarda Romera zadnji predsjednik kluba spomenuo je Andyja Baru i njegov odnos s njime

U tijeku su izbori, odnosno elekcijski dan, za novog predsjednika FC Barcelone, a kandidati su donedavni prvi čovjek kluba Joan Laporta (63) i Victor Font (53). U jednom od zadnjih obraćanja javnosti za Jijantes TV kojeg drži popularni katalonski novinar Gerard Romero, Laporta je spomenuo jedne od najzvučnijih sportskih agenata, a u elitnom društvu svoje ime, uz Pinija Zahavija i Jorgea Mendesa, mogao je čuti i Andy Bara

Andy Bara za 24sata: 'Yamal je s curom Nicole uživao na brodu'
Bara je agent Danija Olma i Joana Garcije koji su prvotimci Barcelone i jedni od ključnih igrača ove sezone.

- Nadam se da će se moj dobar odnos s Pinijem Zahavijem, s Jorgeom Mendesom ili s Barom, agentom Danija Olma i Joana Garcíe nastaviti, jer su nam jako pomogli, izjavio je Laporta. 

Dani Olmo stigao je u Barcelonu iz Leipziga za 55 milijuna eura 2024., a Joan Garcia 2025. godine iz gradskog rivala Espanyola za 25 milijuna eura. Olmo je za 'blaugranu' odigrao 74 utakmice, zabio 19 i asistirao za 14 golova, dok je Garcia odigrao 33 utakmice i na 14 susreta nije primio gol. 

Pravo glasa na izborima imaju svi članovi kluba ili takozvani "Sociosi" koji moraju biti navedeni na službenom biračkom popisu. Laporta i Font provodili su prljave kampanje s međusobnim vrijeđanjima u koje su upleli i igračku legendu Xavija.

Laporta je predsjednik Barcelone bio u dva mandata; od 2003. do 2010. i od 2021. do 2026. godine. Font je sudjelovao i na izborima 2021. kad ga je Laporta porazio i osvojio drugi mandat. Birališta se zatvaraju u 21.00 sati, a oko 23.00 će se znat ime novog predsjednika katalonskog giganta.

