Latvijski talent stiže u Hajduk? Zadovoljio je na probi, Splićani pregovaraju oko odštete...

Bit će prometno ove zime na Poljudu. Veliki interes vlada za nekolicinom igrača, a nije tajna da blagajna vapi za svježim eurima. Također, kako je u tijeku žestoka bitka s Dinamom za naslov prvaka, moguće je da čelnici i pojačaju roster Hajduka.

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

No, razmišljaju na Poljudu i o budućnosti. Kako piše talijanski insajder Lorenzo Lepore, talentirani latvijski nogometaš Nikita Solomonovs (16) blizu je Hajduka. Član Ventspilsa je još ljetos bio na probi na Poljudu i zadovoljio struku. Ostavio je odličan dojam na testiranju i klub je odlučio angažirati ga, no prije toga morat će dogovoriti odštetu s njegovim klubom. Razgovori su u tijeku, no problem za Splićane je što je navodno za mladog napadača zainteresirano i nekoliko europskih klubova. Ili je to samo 'caka' kako bi izvukli što više novca...

Solomonovs je ove sezone zabio pet golova u 21 nastupu u drugom rangu latvijskog nogometa, a član je i tamošnje U-17 reprezentaciju za koju je odigrao osam utakmica i zabio pet golova. Kažu da je veliki talent i da ima ogroman potencijal, a to je očito prepoznao i Hajduk koji ga želi dovesti.