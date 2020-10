Lauritsen već stigao u Zagreb, bodrit će 'modre' protiv Flore

Rasmus Lauritsen je apsolutno dominantan igrač u skoku, a u napadačkim akcijama često djeluje poput svog nogometnog idola, engleskog napadača - Andyja Carrolla...

<p>Rasmus Lauritsen (24) stigao je u Zagreb gdje će u petak započeti liječničke preglede uoči dolaska u Dinamo. Danski nogometaš preskočio je u srijedu trening svom Norrkopinga, tu je postalo jasno kako u Maksimir stiže novi branič. Dosadašnji stoper švedskog Norrkopinga tijekom današnjeg dana upoznat će se s čelnicima kluba, smjestiti u hotel, a onda navečer s maksimirskih tribina pratiti svoju novu momčad u dvoboju protiv Flore Tallin.</p><p>Dinamo će za njega Norrkopingu isplatiti 17 milijuna švedskih kruna ili u prijevodu oko 1,6 milijuna eura. Rasmus Lauritsen iza sebe ima strašnu sezonu, njegove su brojke za jednog stopera pomalo zastrašujuće. U 22 prvenstvena dvoboja zabio je šest golova, asistirao još pet puta, a priznat ćete takve brojke za jednog stopera i nisu uobičajene. A Lauritsen je uz to zabio i protiv Hapoel Beer Sheve u kvalifikacijama za Europsku ligu.</p><p>Malo smo istražili o kakvom se igraču radi, tko to stiže u Maksimir. Rasmus Lauritsen je dešnjak koji je u dresu Norrkopingu igrao lijevog stopera u formaciji s četiri braniča. Riječ je o nevjerojatno moćnom i dominantnom skakaču, iako je ovaj 24-godišnjak visok 'normalnih' 187 centimetara. No, Lauritsen je svih šest prvenstvenih pogodaka zabio na sličan način, poslije napadačkog prekida.</p><p>Na sličan su način uglavnom i stizale njegove asistencije. Bile su to tipične skandinavske akcije, duga lopta u kazneni prostor, Lauritsen bi ih uglavnom s druge vratnice vraćao u sredinu, dok bi tamo netko poentirao. U nekoliko video-isječaka na YouTubeu vidjeli smo kako je trener Norrkopinga Jens Gustafsson često znao Lauritsena kod negativnog rezultata gurati u napad, a danski branič bi i tu opet dobivao ključne skokove, pa idealno spuštao lopte svojim suigračima za mat-situacije.</p><p>No, Lauritsen prema prikazanim video-isječcima ima još zanimljivih kvaliteta, nekoliko asistencija u posljednje dvije godine upisao je kroz vrhunski odigrane dijagonale iz zadnje linije. On bi tako s pozicije lijevog stopera sjajno proigrao svoje desno krilo, iz igre izbacio cijelu suparničku momčad. Tako da bi u Maksimiru mogla biti zanimljivija kombinacija njega i hitronogog Kastratija.</p><p>Rasmus Lauritsen izdanak je omladinske škole Midtyjyllanda za koji je skupio tek jedan jedini nastup, a s njime je dobio i medalju za naslov prvaka Danske u sezoni 2014/15. Nogometni put vodio ga je u Skive (prešao u siječnju 2016. za 50 tisuća eura), pa Vejle (prešao u srpnju 2017. za 200 tisuća eura) i na koncu u švedski Norrkoping koji ga je doveo u veljači 2019. godine za samo 400 tisuća eura.</p><p>Svoje golgeterske sklonosti iskazivao je i u dresu Vejla za koji je u 51 nastupu zabio osam golova. Dapače, Rasmus Lauritsen je igraju za svoja posljednja dva kluba (Vejle i Norrkoping) ukupno skupio 108 službenih utakmica, u njima zabio 20 golova, imao i sedam asistencija. Prilično dobre brojke, zar ne? Zanimljivo, nikada nije bio član mlađih danskih selekcija, no Lauritsen vjeruje kako će igrama u Dinamu stići i do A reprezentacije.</p><p>Norrkoping je danas drugoplasirana momčad švedske lige, a riječ je i o najefikasnijoj momčadi tamošnjeg prvenstva. U dosadašnja 22 kola Norrkoping je postigao čak 45 golova, no oni su i - primali puno. Čak 32 gola. Osam klubova u švedskoj ligi (od njih 16) primalo je manje golova od Norrkopinga, a tu neki zasigurno idu i na dušu novog braniča Dinama.</p><p>Omiljen igrač mu je, barem prema dostupnim informacijama s Wikipedije, Andy Carroll. A u napadačkim akcijama, posebice prekidima pred suparničkim vratima, Lauritsen i podsjeća na engleskog napadača.</p>