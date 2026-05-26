ZADNJI PUT OVE SEZONE

Layec: Bio je penal za Hajduk, Pukštasova ruka nije kažnjiva

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Zadnja sudačka analiza ove sezone donijela je četiri situacije s dvije utakmice. Gledali su se penali na utakmici Hajduka i Vukovara te dvije situacije na susretu Varaždina i Istre

I za kraj sezone, tu je i zadnja sudačka analiza Bertranda Layeca. Prvi čovjek sudačke organizacije izdvojio je četiri situacije. Dvije s utakmice Hajduka i Vukovara te dvije sa susreta Varaždina i Istre.

Situacija br. 1: HAJDUK - VUKOVAR 1991 (64. minuta); kažnjivo igranje rukom

Nakon ubačaja u gostujući kazneni prostor napadač domaće momčadi br. 21 dodirnuo je loptu rukom nakon što se odbila od njegove lijeve noge. Lopta je u nastavku akcije došla do njegovog suigrača br. 30 koji je pucao na vrata, a branič br. 20, koji je ispružio svoju desnu ruku, skrenuo loptu. Sudac nije imao jasan pogled na situaciju te je dopustio nastavak igre. Utakmicu je sudio Patrik Kolarić.

Nakon provjere incidenta VAR je sucu preporučio pregled snimke. Tijekom pregleda snimke sudac je uočio kažnjivost kontakta ruke s loptom koji je počinio branič.

U skladu s Pravilima igre i našim tehničkim razmatranjima podržavamo konačnu odluku o dosuđivanju kaznenog udarca.

Situacija br. 2: HAJDUK - VUKOVAR 1991 (88. minuta); kazneni udarac

Ispravno dosuđen kazneni udarac za gostujuću momčad nakon preoštrog starta domaćeg igrača br. 6 nad suparničkim igračem br. 39. unutar domaćeg kaznenog prostora.

Situacija br. 3: VARAŽDIN - ISTRA 1961 (11. minuta); kazneni udarac

Nakon izvedenog udarca iz kuta branič gostujuće momčadi br. 24 nagazio je lijevo stopalo domaćeg igrača br. 9.

Sudac nije uočio taj kontakt te je dopustio nastavak igre. 

Nakon provjere incidenta VAR je sucu preporučio pregled snimke. Tijekom pregleda snimke sudac je uočio kažnjivost kontakta koji je počinio branič.

Podržavamo konačnu odluku o dosuđivanju kaznenog udarca.

Situacija br. 4: VARAŽDIN - ISTRA 1961 (33. minuta); kazneni udarac

Tijekom udarca iz kuta branič gostujuće momčadi br. 5 povlačio je za dres domaćeg igrača br. 16. Sudac, unatoč dobroj poziciji, nije uočio prekršaj i dopustio je nastavak igre.

Nakon provjere incidenta VAR je sucu preporučio pregled snimke.

Sudac je tražio od VAR-a da zaustavi snimku incidenta u trenutku kada je lopta odigrana da može utvrditi je li u tom trenutku još uvijek obrambeni igrač vukao za dres napadača domaće momčadi.

S obzirom da se povlačenje dogodilo dok je lopta bila u igri, sudac je ispravno dosudio kazneni udarac i opomenuo obrambenog igrača zbog povlačenja napadača za dres.

