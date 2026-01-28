Layec objavio sudačku analizu. Evo zašto je VAR zvao Ercega da sam provjeri gol Hajduka

Iza nas je 19. kolo domaćeg nogometnog prvenstva koje je ujedno bilo otvaranje nastavka sezone nakon blagdanske stanke. Komisija nogometnih sudaca, na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom dala je svoje mišljenje o svim spornim situacijama odigranog kola.

U četiri odigrane utakmice bilo je tri sporne situacije, a analiza je objavljena na službenim stranicama HNL-a. Umjesto brojeva igrača naveli smo njihova imena i prezimena, a zbog lakšeg snalaženja i imena te prezimena svih sudaca.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA - VUKOVAR 1991 (1. minuta); kazneni udarac

Kazneni udarac dosuđen nakon opravdane VAR intervencije ispravna je odluka utemeljena u Pravilima nogometne igre. Branič Denis Kolinger u klizećem startu neprirodno je proširio svoje tijelo i spriječio smjer lopte.

Dodatno razmatranje kažnjivosti kontakta ruke i lopte je kretnja ruke prema lopti što se u razmatranjima PNI smatra prekršajem igre rukom. Iz tih razloga intervencija VAR-a Ivana Bebeka bila je ispravna kao i konačna odluka suca Ante Terzića da dosudi kazneni udarac.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA - VUKOVAR 1991 (72. minuta); kazneni udarac

Vrlo dobro pozicionirani sudac Terzić, imajući potpuni nadzor situacije, sukladno smjernicama, prepoznao je kažnjivu igru rukom kada je branič Šimun Butić jasno desnom nadlakticom, uz vidljivu dodatnu kretnju, nedozvoljeno ostvario kontakt loptom.

U skladu s tehničkim smjernicama, i u skladu s Pravilima nogometne igre, podržavamo odluku suca Terzića donesenu na terenu. Međutim, očekuje se manji gubitak vremena VAR-a za potvrdu odluke.

Situacija br. 3: RIJEKA - SLAVEN BELUPO (45. minuta); gruba igra

Start domaćeg igrača Ante Majstorovića u Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem grube igre obavezno kažnjivim crvenim kartonom. Sudac Patrik Pavlešić, unatoč tome što je bio vrlo blizu incidenta, nije ispravno interpretirao smjernice za zaštitu igrača:

•⁠ ⁠Intenzitet udarca

•⁠ ⁠Mjesto kontakta

•⁠ ⁠Način ostvarenog kontakta (kramponima)

•⁠ ⁠Sila i brzina.

VAR sudac Ivan Matić je sucu Pavlešiću preporučio pregled snimke za potencijalni crveni karton zbog prekršaja grube igre. Nakon što je pregledao snimku incidenta, sudac je ispravno isključio igrača koji je napravio grubi prekršaj.

Situacija br. 4: HAJDUK - ISTRA 1961 (83. minuta); potencijalni izazov prekršaja zaleđa

Gostujući branič Logi Hrafn Róbertsson skrenuo je loptu u vlastita vrata u trenutku kada se domaći napadač Michele Šego nalazio iza njega u poziciji zaleđa. Budući da se napadač nalazio u poziciji zaleđa, suci u terenu i VAR suočili su se s izazovom postoji li prekršaj 'kažnjivog' zaleđa (utjecaj na suparničkog igrača).

Sukladno Protokolu, VAR Ante Čuljak je preporučio sucu Mateu Ercegu pregled snimke zbog mogućeg utjecaja na suparničkog igrača, što je isključivo u nadležnosti suca utakmice. Razmatrajući incident tijekom pregleda snimke (OFR), sudac je ispravno interpretirao Pravilo 11 te utvrdio da igrač koji se nalazio u poziciji zaleđa svojom kretnjom ili položajem nije utjecao na reakciju braniča. Podržavamo konačnu odluku suca da prizna pogodak.