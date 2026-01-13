Layecova analiza: Suci HNL-a griješe u svakoj petoj situaciji! Evo koliko je velikih pogrešaka

Suci elitne skupine okupit će se nadolazećeg vikenda u Medulinu na tradicionalnom pripremnom seminaru uoči nastavka HNL-a. Prvi čovjek hrvatskog suđenja Bertrand Layec i njegovi suradnici iskoristit će okupljanje za detaljnu analizu tehničkih izvedbi sudaca tijekom prvih 18 kola te za dodatno učvršćivanje očekivanih standarda.

Nakon pet mjeseci natjecanja, Komisija za suđenje izrazila je zadovoljstvo ukupnim radom sudaca na terenu, kao i intervencijama VAR sustava. Analiza je obuhvatila 599 ključnih situacija, raspoređenih u dvije glavne kategorije, piše HNS.

Pokretanje videa... 00:55 Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR' | Video: 24sata/Video

U segmentu disciplinskih mjera zabilježili su 406 situacija za žuti karton, od čega su 333 procijenili ispravnim, dok 73 odluke nisu zadovoljile disciplinske kriterije. U kategoriji ključnih odluka (isključenja, golovi, zaleđa i penali) analizirali su 193 situacije, pri čemu su 144 odluke ocijenjenili točnima, a 49 pogrešnom. Od tih 49 pogrešnih procjena, 13 se odnosilo na isključenja, 10 na zaleđa, pet na situacije vezane uz gol te čak 21 na penale.

Dodatno, 37 odluka ispravljeno je uz pomoć VAR tehnologije, dok je Komisija izdvojila 12 velikih pogrešaka, što je više nego u sezoni 2024/25. (osam). Postotak ispravnih odluka nakon VAR intervencije iznosi 93,78 posto, neznatno niže od prošlogodišnjih 93,92 posto.

Kada se svi podaci zbroje, ukupna slika pokazuje da je od 599 analiziranih situacija njih 477 bilo točno procijenjeno, dok je 122 odluka bila pogrešna. To znači da je 79,6 posto odluka bilo ispravno, a 20,4 posto pogrešno. Otprilike jedna od pet odluka nije zadovoljila očekivanja Komisije.

Komisija je najveći broj pogrešaka zabilježila u kolovozu i prosincu, dok su izvedbe u ostatku prvog dijela sezone ocijenjene stabilnima. Kola 16., 17. i 18. također su istaknuta kao razdoblja s određenim nedostacima u radu sudaca i VAR-a. Upravo će te situacije biti u središtu rasprava na početnom godišnjem okupljanju u Medulinu.