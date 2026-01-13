Obavijesti

MORA MIROVATI

Udarac za Rijeku: Najbolji igrač HNL-a pretrpio bizarnu ozljedu

Piše Josip Tolić,
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Šok za Rijeku! Toni Fruk, najbolji igrač HNL-a, slomio je prst i pauzira. No trebao bi se uskoro vratiti u pogon. Prva utakmica protiv Istre 1961 već idući tjedan

NK Rijeka suočio se s vrlo lošim vijestima na početku tjedna. Njihov ključni igrač i motor momčadi, Toni Fruk, doživio je neugodnu ozljedu zbog koje će određeno vrijeme biti izvan pogona. Klub je o tome kratko obavijestio javnost.

Ofenzivac je, naime, slomio prst na lijevoj ruci. Klub je odmah uputio i poruku podrške svom najboljem igraču: "Toniju želimo uspješan oporavak i što brži povratak u momčad."

Veznjak Rijeke nedavno je, podsjetimo, okrunjen prestižnom titulom najboljeg igrača HNL-a za 2025., i to u izboru kapetana svih prvoligaških klubova. S obzirom na prirodu ozljede, ne bi trebao dugo biti izvan terena i, prema prvim prognozama, bit će u konkurenciji za prvu utakmicu drugog dijela sezone, nastavak prekinutog dvoboja protiv Istre 1961 idući utorak.

OSTALO

