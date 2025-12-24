Bertrand Layec podvukao je crtu pod prvi dio sezone. Najviše je puta analizirao utakmice Hajduka, suci su najviše griješili na štetu Lokomotive, a s druge strane ljestvice bili su prvi i posljednji klub ljestvice
Layecova analiza suđenja: Evo komu su suci najviše pomogli i koji su pojedinci najlošije sudili
Završetkom jesenskog dijela prvenstva HNL-a tradicionalno se svode računi, a jedna od neizbježnih tema koja uvijek iznova zaokuplja sportsku javnost jest kvaliteta suđenja. U eri VAR tehnologije, uvedene s ciljem ispravljanja "jasnih i očitih pogrešaka", očekivalo se smanjenje kontroverzi. Ipak, analiza odluka Sudačke komisije pod vodstvom Bertranda Layeca pokazuje da je tehnologija samo alat, a konačna interpretacija i dalje ostaje u domeni ljudskog faktora, koji, kako se čini, nije jednako griješio na štetu svih klubova.
