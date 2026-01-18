Lazarov kipti od bijesa: Mala smo zemlja i degradiraju nas!

Rukometna reprezentacija Sjeverne Makedonije remizirala je protiv favoriziranog Portugala u drugoj rundi B skupine Europskog prvenstva. Makedonci su došli do senzacije 'na krilima' Filipa Kuzmanovskog koji je zabio čak 15 golova i bio najefikasniji u njihovim redovima dok je Portugalce predvodio Francisco Costa s 11 golova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Nakon remija u Herningu izabranici legendarnog Kirila Lazarova nalaze se na trećem mjestu na tablici s jednim bodom. Vodeći je Portugal sa tri boda, a druga je domaćin Danska. Sjevernu Makedoniju čeka dvoboj s Rumunjskom, a Lazarov nije mogao sakriti razočarenje sudačkim odlukama nakon Portugala.

- Ne znam smijem li reći što mi je na duši jer moram paziti da nekoga ne uvrijedim. Mi smo mala zemlja i jako smo degradirani! Ne tražim alibi, ali i sami ste vidjeli što se događa. Bit će nam jako teško nositi se s ovakvim stvarima u budućnosti. Javnost nas ne voli niti nas podržava, ali to me i pokreće u ovom poslu - rekao je pa nastavio:

- Od srca čestitam svojim igračima na ovome što su pokazali protiv polufinalista prethodnog prvenstva. U prvom poluvremenu smo izgubili puno igrača, svi naši koncepti su se raspali i nastao je kaos. Pokušali smo to srediti tijekom odmora i nekako pronašli formulu.

Podsjetimo, Sjeverna Makedonija uoči odlaska na Europsko prvenstvo igrala je protiv Hrvatske. Izabranici Dagura Sigurdssona slavili su 26-23 pred domaćom publikom u Poreču.