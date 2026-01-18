Lazarov napravio iznenađenje sa Sjevernom Makedonijom!

Rukometaši Sjeverne Makedonije remizirali su s Portugalom 29-29 u drugom kolu Europskog prvenstva. Portugalci su u dvoboj ušli kao izraziti favoriti, ali momčad Kirila Lazarova odigrala je odlično.

Portugal se odvojio na startu drugog poluvremena na pet golova razlike (13-18), ali Makedonci su stizali priključak i u 55. minuti zabili za 26-26. Portugal je zabijao za vodstvo još triput, ali Makedonci su se vraćali i na kraju stigli do boda.

Nevjerojatni Kuzmanović zabio je 15 golova za Makedonce, dok je kod Portugala najbolji bio Costa s 11 golova. U ovoj skupini još su Rumunjska i Danska.

Važan dvoboj u kontekstu Hrvatske odigrali su Poljska i Island (23-31). Islanđani su bez većih problema opravdali ulogu favorita i stigli do druge pobjede, a ova se skupina križa s onom u kojoj je Hrvatska u drugom krugu natjecanja.

Do pobjede je Islanđane vodio Thorkelsson sa šest golova, dok je kod Poljske Olejniczak zabio pet. Poljaci su na dnu skupine F bez osvojenog boda, a Island je na vrhu s maksimalna četiri boda.

U skupini D Farski Otoci su razbili Crnu Goru sa 37-24 i stigli do prve pobjede. U skupini su još Slovenija i Švicarska.