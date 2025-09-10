Lea Djelmić u Beogradu je osvojila prvo zlato za Hrvatsku u preponskom jahanju!

Hrvatska konjička reprezentacija ostvarila je povijesni rezultat na Balkanskom prvenstvu u preponskom jahanju 2025. održanom u Beogradu. U konkurenciji koja je bila najbrojnija u povijesti ovog natjecanja, naši su sportaši osvojili četiri odličja – tri individualna i jedno ekipno.

Najveći uspjeh postigla je Lea Djelmić, koja je na konju Dukat osvojila seniorsko zlato i time ušla u povijest kao prva hrvatska jahačica s titulom balkanske prvakinje u preponskom jahanju. Do sada je takav seniorski naslov uspjelo osvojiti jedino Rajki Jurić, još u vrijeme Jugoslavije.

Patricia Kardum bila je zlatna u konkurenciji amazonki, a Indi Šimleša u juniorskoj konkurenciji. Srebro je u seniorskoj konkurenciji ekipno osvojila postava: Ante Šimleša, Andrija Hrgović, Lea Djelmić i Josipa Koletić.

Na startu se okupilo više od 200 jahačkih parova, a konkurencija je bila iznimno snažna. Turska,Grčka i Rumunjska reprezentacija nastupila je s nekoliko desetaka konja, dok je Hrvatska nastupila s daleko manjim brojem. Upravo u toj neravnoteži snaga krije se dodatna vrijednost osvojenih medalja.

Foto: zagrebački konjički savez

Lea, prvakinja Balkana, poručila je:

- Ovo je rezultat dugogodišnjeg rada, odricanja i potpune posvećenosti. Bez podrške obitelji sve bi ovo bilo puno teže, a posebno želim naglasiti koliko su mi pomogla domaća natjecanja. Ove godine osvojila sam po drugi put 69. Tradicionalni lipanjski turnir, i upravo takva iskustva dala su mi snagu i samopouzdanje da se nosim s velesilama na međunarodnoj sceni. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mog konja Dukata. On je moj partner u svakom pogledu i ovaj uspjeh jednako pripada njemu kao i meni - rekla je Lea Djelmić.

Foto: zagrebački konjički savez

Za kraj posebno odušljevenje i euforiju nije skrivao ni Predsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza Damir Djelmić:

- Ponosan sam na sve hrvatske reprezentativce, a posebno na Leu Djelmić koja je ispisala povijest našeg sporta. Još više me veseli što velika većina naših sportaša dolazi iz zagrebačkih klubova, čime se potvrđuje kvaliteta rada unutar klubova u Zagrebu. Velika većina sportskih uspjeha u hrvatskom jahanju zasniva se na podršci i tradiciji sportskih obitelji, no upravo je na nama, koji imamo viziju ispred Saveza, odgovornost da im osiguramo adekvatna natjecanja u Hrvatskoj kako bi se mogli pripremati za najveća svjetska natjecanja. Naši sportaši ovakve kvalitete zaslužuju priliku nastupati i na domaćim terenima, pred svojom publikom. Zato se nadam da će Hipodrom Zagreb uz podršku Grada Zagreba doživjeti obnovu kako bi postao mjesto na kojem će ovakva klasa jahača koju imamo u Zagrebu i Hrvatskoj moći trenirati i pripremati se za velika međunarodna natjecanja koja planiramo dovesti u Zagreb.