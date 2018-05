LeBron 46, Love potres mozga, igra se majstorica u Bostonu...

LeBron James praktički sam je slomio Boston u šestoj utakmici - ubacio je 46 koševa za 46 minuta na parketu za pobjedu 109-99 i igrat će se odlučujuća, sedma utakmica u TD Gardenu. Falio mu je još asist za triple double, imao je 11 skokova i devet dodavanja.

Ovaj put James je fantastično šutirao trice, što mu inače nije jača strana. Dva puta je pogodio iza linije u završne tri minute i tu je praktički sve bilo riješeno. Trice je pucao 5/7, a imao je i jednu monstruoznu 'bananu' na Terryju Rozieru...

Cavsi su uspjeli iako su već sredinom prve četvrtine ostali bez Kevina Lovea. Centar Clevelanda sudario se glavama s Tatumom, zapravo - rookie se zabio glavom u njega i Love je morao van zbog potresa mozga. Najvjerojatnije neće igrati odlučujuću, sedmu utakmicu u Bostonu i to je ogroman hendikep za Cavse. Jako dobro ga je zamijenio Larry Nance Jr. - deset koševa bez promašaja, sedam skokova - a najbolju partiju dosad u ovogodišnjem play offu pružio je playmaker George Hill s 20 koševa.

