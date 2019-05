LeBron: Minimum 25,5 milijuna sretnih otkucaja za Liverpool

Nitko mu ne može reći da se sinoć 'ukrcao na Liverpoolov vagon'. LeBron James još se prije 7,5 godina naslikavao po Anfieldu, u odijelu i sa šalom Redsa oko vrata gledao kako Liverpool Kennyja Dalglisha remizira 1-1 s Unitedom Alexa Fergusona.

Naravno da jedan od najvećih sportaša u povijesti nije od malih nogu u Akronu (Ohio) gledao prijenose Premiershipa i navijao za jedan od najvećih nogometnih klubova u povijesti. U njegovom kvartu nogomet nit' se igrao, niti tamo nogomet uopće zovu nogomet.

Ali... Kad se zarade stotine i stotine milijuna dolara onda pametni ljudi 'ne stavljaju sva jaja u jednu košaricu' pa i LeBron svoj portfoglio razvrstava koliko mu god to planetarna korporativna ekonomija dozvoljava. Zato je i došao na Anfield, a zato je pomno i odabrao styling.

'Kralj James' u grad Beatlesa je u jesen 2011. došao kao businessman. Za 6.500.000 $ kupio je 2% dionica Liverpoola, slikao se sa trofejem Lige prvaka osvojenim u onom mitskom finalu protiv Milana u Istanbulu i odonda, prema savjetima ekipe koja mu vodi marketing, svako toliko, glasnije ili suptilnije, podsjeti i na Liverpool F.C. i svoju vezu za Anfieldom.

Tu i tamo padne ili jednostavna FB-objava Liverpoolovog dresa s njegovim imenom na leđima, ili intervju u Liverpoolovoj trenerci, ili 'usput' javno spomenuta ponuda da par minuta zaigra za Redse dok su na turneji po Americi...

Zaštita vlastite investicije i podizanje vrijednosti vlastitih dionica. Jer vrijednost raste svemu za što je LeBron vezan. Čovjek je hodajući planetarni brand, pametno hoda putem kojeg je početkom '90-ih NBA super-starovima pokazao i širom otvorio Najveći, Michael Jordan.

I onih 6,5 milijuna investiranih u dionice 2011. danas se, lako su izračunali stručnjaci Business Insidera, popelo na: 32.000.000 $. Za 7,5 godina 25,5 milijuna zarade, a 'ni orao, ni kopao'. Pa nije ni čudo da je jedna od najspominjanijih čestitki koje su Redsi dobili nakon kolosalnih 4-1 protiv Messija i Barcelone upravo ona sadržana u kratkoj TW-objavi vjerojatno najprepoznatljivijeg (uz Cristiana Ronalda) svjetskog sportaša današnjice:

Hashtag 'You Never Walk Alone' i najmanje 25,5 milijuna sretnih otkucaja 'srca za Redse'. Staro NBA pravilo 'Ime na prsima važnije je od imena na leđima' vrijedi zauvijek. A kombinacija imena 'LeBron James + Liverpool F.C.' zajedno vrijedi više nego proračuni većine država. Što ne znači da će dečko iz Akrona (Ohio), premda je već od 10. travnja na godišnjem, 1. lipnja navijati sa tribina Atleticovog stadiona u Madridu.