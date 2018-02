LeBron napao Donalda Trumpa, a novinarka njega: Šuti i driblaj

LeBron James, jedan od najboljih NBA igrača svih vremena, u nekoliko je navrata kritizirao kontroverznog američkog predsjednika Donalda Trumpa. LeBron, koji na društvenim mrežama ima milijune sljedbenika, podigao je dosta prašine posljednjom objavom na što mu je odgovorila novinarka FOX-a Laura Ingraham.

- Trump ne razumije ljude, je*e mu se za njih. U ovoj situaciji i s ovim predsjednikom, imamo jako loš trenutak. Iako ne možemo kontrolirati sve što izađe iz usta tog čovjeka, možemo nastaviti upozoravati ljude da to nije pravi put - rekao je u videu LeBron, uz kojeg je bila još jedna NBA zvijezda Kevin Durant.

Laura Ingraham, novinarka FOX televizije, poznata po kontroverznim stavovima i komentarima na račun LGBT zajednice, odgovorila je LeBronu u svojoj emisiji.

- Evo što se dogodi kad ranije napustite školu zbog NBA lige. Nije pametno tražiti političke savjete od nekoga tko dobiva 100 milijuna dolara da se igra loptom. Veliki ste igrač, ali nitko za vas nije glasovao. Milijuni su odabrali Trumpa da bude njihov trener i zato zadržite svoje političke komentare za sebe. Ili, kako je jednom netko rekao, šuti i dribla! - rekla je voditeljica u skandaloznom istupu.

