LeBron poludio zbog ubojstva: Pa love nas! Razumijete li sad?

Ne mogu disati! Dajte mi vode! Molim vas, nemojte me ubiti, govorio je George Floyd (46) licem okrenut prema asfaltu dok mu je vrat koljenom prignječio policajac u Minnesoti.

Nedugo poslije čovjek je umro. Službeno, u bolnici. No svima je bilo jasno da je žrtva prekomjernog korištenja sile. Odmah se u američkoj javnosti potegnulo staro pitanje policijske brutalnosti prema Afroamerikancima.

Javila se i najveća NBA zvijezda do aktivnih igrača, član Lakersa LeBron James (35), i sam Afroamerikanac.

"Love nas. Evo zašto. Razumijete li sad ili vam još sve u magli? Ostanite budni", napisao je James na Instagramu uz fotografiju Floydova ubojstva i Colina Caepernicka (32) kako kleči.

Radi se o igraču američkog nogometa koji je 2016. odbio stajati dok se intonirala himna Sjedinjenih Država. Razlog? Upravo podizanje svijesti o rasizmu u toj naciji. Stao je tada na žulj predsjedniku Donaldu Trumpu, i nije bio jedini, a on ih je sve prozvao "ku*vinim sinovima".

George Floyd bio je dobar prijatelj bivšeg NBA igrača Stephena Jacksona (42), prvaka sa San Antonijom 2003.

"Brate, obećavam ti da ovo neće proći samo tako. Bijesan sam kad vidim kako su te ubili. Počivaj u miru", napisao je Jackson.

Rudy Gobert (27), suigrač hrvatskog reprezentativca Bojana Bogdanovića (31) u Utah Jazzu, osvrnuo se na ponašanje kolege brutalnog policajca.

"Ako pustite da vam kolega to radi drugom kolegi bez da ga pokušate spriječiti ili razgovarate s njim, krivi ste koliko i on. Frustrirajuće za većinu dobrih murjaka koji puno riskiraju čineći dobro svaki dan", napisao je na Twitteru.

UPOZORENJE: SNIMKA JE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA

If you let your coworker do that to another human being without trying to stop him or talk to him out of it, you are as gulty as he is. Frustrating for the majority of good cops that take a lot of risk doing their job the right way everyday. https://t.co/HncJfZcVeD