Leđa ipak nisu izdržala. Fracuski stoper će biti 'out' 5 mjeseci...

Francuska je u polufinalu Svjetskog prvenstva izgubila od razigrane Španjolske 2-0, a za "tricolore" je sve u krivom smjeru krenulo u već u 22. minuti kada je Mikel Oyarzabal zabio penal kojeg je skrivio Lucas Digne. Novi šok stigao je u 30. minuti kada je na travnjak sjeo stup francuske obrane, William Saliba.

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Već i prije Svjetskog prvenstva Saliba je imao problema s leđima, a na Mundijalu se sve pogoršalo. Navodno je malo prije nego li je pozvao pomoć rekao Upamecanu da ne može izdržati bolove te da ga leđa "ubijaju". Izašao je iz igre, umjesto njega je ušao Maxence Lacroix, a sada su stigle jako loše prognoze.

Kako navode francuski mediji, Saliba mora na operaciju leđa te ga neće biti četiri do pet mjeseci. Od toga je glava najviše zaboljela Mikela Artetu i navijače Arsenala jer to znači da će propustiti skoro tri mjeseca Premier lige. Saliba je bio krucijalan u osvajanju titule, jedan je od razloga zašto su "topnici" primali malo golova, a sada će se morati snalaziti.

Salibina ozljeda je "šlag na tortu" Mikelu Arteti jer problema ima i Declan Rice, ali i Bukayo Saka koji se nije previše naigrao na Mundijalu. Kako je Španjolska u finalu, David Raya, Martin Zubimendi i Mikel Merino još se neko vrijeme neće vratiti treninzima pa će tako za početak sezone Arsenal morati "sklepati" nešto.