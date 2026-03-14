Legenda Arsenala: Tudor još nije smijenjen iz jednog razloga
Igoru Tudoru ugrožen je posao na klupi Tottenhama. Nanizao je četiri poraza na klupi "pijetlova" otkako je preuzeo londonsku momčad, a u idućem kolu ide u goste Liverpoolu na Anfield.
Osim zbog samih rezultata, na meti je kritika i zbog odnosa prema igračima, piše Daily Mail. Nogometni analitičar i bivši nogometaš Arsenala Paul Merson smatra da je Tudor još uvijek trener iz samo jednog razloga. Mersona su pitali je li iznenađen time što Tudora nisu smijenili.
- I jesam i nisam. Jesam zbog rezultata, a nisam jer slijedi gostovanje kod Liverpoola. Ne znam koji bi trener htio doći baš za tu utakmicu. Postoji pravi trenutak za sve - mislim da će pričekati da ova utakmica prođe, što im daje još tjedan dana uoči idućeg velikog dvoboja.
Merson smatra da eventualna promjena promjena pred Anfield ne bi olakšala novom treneru.
- Sjetimo se Angea Postecogloua u Forestu. Preuzeo je momčad uoči utakmice s Arsenalom, doživjeli su potop i to je bio početak kraja. To nipošto nije prilika bez pritiska. Dođeš, izgubiš s tri ili četiri gola razlike i odmah kreću pitanja 'što je on to napravio?' - rekao je pa zaključio:
- Mislim da će pričekati. Bio bih šokiran ako ostane trener i za utakmicu protiv Nottingham Foresta idućeg tjedna.
Tudor odgovorio kritičarima
Ipak, hrvatski trener smatra da nije problem u treneru.
- Ljudi misle da će doći novi trener i da će se stvari promijeniti, a problemi riješiti. To me tjera na smijeh. Kad ljudi zazivaju novog trenera, zazivaju novu nadu. Ljudi uvijek žele nadu da će se nešto promijeniti, ali stvarnost je potpuno drukčija - rekao je Tudor i dodao:
- U ovom svijetu u kojem svatko ima svoje mišljenje, nikad ne možeš pobijediti. Ali mi kao treneri moramo se usredotočiti na ono što možemo promijeniti. Moramo ostati mirni i vjerovati u sebe.
Tko je Paul Merson?
Merson je dijete Arsenala u kojem je i počeo seniorsku karijeru te igrao 12 godina za prvu momčad. Kasnije u karijeri je nastupao za čitav niz klubova, a za englesku reprezentaciju je odigrao 21 utakmicu i zabio tri gola.
